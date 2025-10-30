Trường Đại học Fulbright Việt Nam xây cơ sở mới ở Khu công nghệ cao

TP HCMTrường Đại học Fulbright Việt Nam khởi công xây dựng cơ sở mới tại Khu Công nghệ cao nhằm kiến tạo môi trường giáo dục quốc tế cho sinh viên Việt.

Trường tổ chức "Lễ chúc mừng Hành trình kiến tạo Ngôi nhà mới" vào ngày 10/10 nhằm thể hiện niềm tin và sự hỗ trợ từ cộng đồng, đặc biệt Chính phủ Việt Nam - Mỹ, đối tác, sinh viên, nhà tài trợ trong và ngoài nước. Trong bối cảnh giáo dục Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội đổi mới và phát triển, sự kiện góp phần khẳng định tầm nhìn của đơn vị trong việc kiến tạo trường đại học đẳng cấp quốc tế "ở Việt Nam và vì Việt Nam".

Đại diện lãnh đạo trường Đại học Fulbright Việt Nam cùng bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM, đại diện Ban quản lý Khu công nghệ cao TP HCM (thứ 4 từ trái qua) và các khách mời danh dự khác tiến hành nghi thức xúc cát. Ảnh: Trường Đại học Fulbright Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Đinh Vũ Trang Ngân - Hiệu trưởng trường Đại học Fulbright Việt Nam cho biết, để có được ngày hôm nay, đơn vị đã vượt qua nhiều thử thách và luôn có một cộng đồng lớn phía sau, những người tin đầu tư vào tri thức là đầu tư cho tương lai của đất nước.

Cơ sở chính của trường Đại học Fulbright Việt Nam ở Khu Công nghệ cao TP HCM rộng 15 ha, do SHoP Architects (New York, Mỹ) phối hợp cùng MH Architects, Arup, Aurecon và DP Consulting thiết kế. Newtecons, một trong những nhà thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam, là đơn vị đảm nhận thi công.

Trường hướng đến một không gian học tập thân thiện với môi trường và tuân thủ các mục tiêu phát triển bền vững. Toàn bộ không gian trường được xây dựng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn LEED Gold và EDGE, thể hiện nỗ lực của trường trong việc kiến tạo không gian học tập xanh, tiết kiệm năng lượng cho thế hệ tương lai.

Sinh viên trường Đại học Fulbright trong ngày đánh dấu cột mốc phát triển mới của trường. Ảnh: Trường Đại học Fulbright

Theo kế hoạch, giai đoạn đầu của dự án bao gồm hai tòa nhà trọng điểm, trong đó tòa B9 là trung tâm kỹ thuật, bảo đảm vận hành ổn định cho toàn bộ khuôn viên. Tòa B8 là trung tâm học thuật và đổi mới sáng tạo, tích hợp thư viện truyền thống, thư viện số, phòng học linh hoạt, phòng thí nghiệm, phòng chế tạo, cùng khu thể thao và biểu diễn đa năng với tổng diện tích gần 10.000 m2. Cảnh quan, không gian sinh hoạt cộng đồng và hạ tầng kỹ thuật sẽ được hoàn thiện đồng bộ nhằm tạo nên môi trường học tập năng động, khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo.

Trường Đại học Fulbright Việt Nam dự kiến hoàn thành giai đoạn đầu cơ sở mới vào tháng 9/2026 để vận hành từ năm học 2026-2027.

Sinh viên trong sự kiện mở ra chương phát triển mới của trường Đại học Fulbright Việt Nam. Ảnh: Trường Đại học Fulbright Việt Nam

Từ khi thành lập vào năm 2016, trường Đại học Fulbright Việt Nam hoạt động với mục tiêu thúc đẩy hợp tác giáo dục song phương Việt - Mỹ, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. Với mô hình giáo dục liên ngành, học tập dựa trên năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và phục vụ cộng đồng, trường hướng tới đào tạo thế hệ sinh viên có khả năng thích ứng với thế giới đang thay đổi nhanh chóng bởi công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI).

Bên cạnh việc mang thế mạnh giáo dục quốc tế đến Việt Nam, trường Đại học Fulbright Việt Nam chủ động xây dựng không gian học thuật mang đậm bản sắc Việt Nam. Qua đó, sinh viên được khuyến khích đặt câu hỏi, suy tư về xã hội và hành động vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Trong tầm nhìn dài hạn, trường đặt mục tiêu trở thành một trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo của khu vực, mở rộng kết nối giữa đơn vị giáo dục đại học, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm phục vụ cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nhật Lệ