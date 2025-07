Trường Đại học FPT mở thêm loạt chuyên ngành mới

Trường Đại học FPT mở thêm nhiều chuyên ngành mới như Chuyển đổi số, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu, Luật, Công nghệ tài chính… nhằm đón đầu xu hướng thị trường.

Trong đó, trường bổ sung chuyên ngành Chuyển đổi số nhằm đáp ứng tinh thần của Nghị quyết 57 - Bộ Chính trị, thể hiện rõ vai trò chiến lược của nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu số, công nghệ lõi và công nghiệp bán dẫn. Trường Đại học FPT (FPTU) hướng tới đào tạo thế hệ lao động chiến lược, am hiểu công nghệ và có khả năng tổ chức, tích hợp giải pháp số và dẫn dắt quá trình chuyển đổi trong doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các vị trí như chuyên viên chuyển đổi số, quản lý dự án công nghệ, phân tích dữ liệu, tư vấn UI/UX, chuyên gia tư vấn chuyển đổi số... tại các tập đoàn, cơ quan nhà nước, start-up công nghệ.

Sinh viên học trong môi trường công nghệ hiện đại tại FPTU. Ảnh: FPTU

Song song, trường bổ sung chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Theo báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) năm 2024, tốc độ tăng trưởng của ngành logistics Việt Nam đạt 14-16% mỗi năm, với quy mô thị trường khoảng 40-42 tỷ USD/năm. Trong khi đó, nguồn lực hiện tại chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu thực tế.

Vì vậy, trường định hướng đào tạo thế hệ nhân sự vừa hiểu sâu về quy trình vận hành, vừa có tư duy chiến lược toàn cầu, giúp sinh viên hiểu rõ và làm chủ toàn bộ quy trình logistics, từ quản lý kho bãi, vận chuyển, xử lý đơn hàng đến phân phối hàng hóa. Đồng thời, người học có thể biết cách ứng dụng các công nghệ hiện đại như AI, blockchain, IoT để tối ưu hiệu quả vận hành.

Sinh viên FPTU tham quan công ty trong lĩnh vực logistics. Ảnh: FPTU

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các vị trí như chuyên viên logistics, điều phối chuỗi cung ứng, quản trị kho - vận tải, chuyên viên lập kế hoạch hàng tồn, hay quản lý vận hành tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại điện tử.

Danh sách chuyên ngành mới FPTU còn có Luật kinh tế và Luật thương mại quốc tế. Trong bối cảnh kinh tế số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhu cầu về nguồn lực pháp lý có chuyên môn cao và khả năng ứng biến linh hoạt trở nên cấp thiết. Trường mở ngành Luật với mục tiêu đào tạo thế hệ cử nhân pháp lý có tư duy phản biện, năng lực hành nghề trong môi trường số với kiến thức phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu.

Sinh viên học ngành này sẽ được lựa chọn một trong hai chuyên ngành: Luật kinh tế - tập trung vào pháp lý doanh nghiệp, đầu tư và hợp đồng; hoặc Luật thương mại quốc tế - đào sâu các vấn đề pháp luật trong giao thương xuyên biên giới.

Ngoài ra, trường mở thêm nhiều nhóm ngành mới thuộc Quản trị Thông tin. Trước bối cảnh thị trường tài chính - ngân hàng dịch chuyển mạnh mẽ sang số hóa, nhu cầu nhân lực có kiến thức chuyên môn và khả năng thích ứng công nghệ tăng cao. Nhằm đáp ứng xu hướng này, trường Đại học FPT phát triển bốn chuyên ngành mới thuộc Quản trị kinh doanh gồm: Công nghệ tài chính (Fintech), Tài chính đầu tư, Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng số - Tài chính.

Sinh viên FPTU học tại thư viện trường. Ảnh: FPTU

Chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng ứng dụng, trang bị cho sinh viên kiến thức nền về quản trị tài chính kết hợp các kiến thức chuyên sâu: thị trường vốn, quản trị rủi ro, công nghệ blockchain, trí tuệ nhân tạo trong tài chính - ngân hàng số...

Với phương pháp học qua dự án, mô phỏng thị trường thực tế và thực tập doanh nghiệp, sinh viên sau tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí như: chuyên viên phân tích đầu tư, chuyên viên an ninh tài chính số, chuyên viên môi giới chứng khoán...

Sau khi bổ sung, hiện, FPTU đào tạo 24 chuyên ngành sau:

STT Nhóm ngành Mã ngành Chuyên ngành 1 Công nghệ thông tin 7480201 An toàn thông tin, Công nghệ ô tô số, Kỹ thuật phần mềm, Chuyển đổi số (đào tạo từ 2025), Thiết kế mỹ thuật số, Thiết kế vi mạch bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo 2 Quản trị kinh doanh 7340101 Công nghệ tài chính (Fintech), Digital Marketing, Kinh doanh quốc tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng số – Tài chính (Digital Banking and Finance), Tài chính đầu tư 3 Công nghệ truyền thông 7320106 Quan hệ công chúng, Truyền thông đa phương tiện 4 Luật 7380101 Luật thương mại quốc tế, Luật kinh tế 5 Ngôn ngữ Anh 7220201 Ngôn ngữ Anh 6 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 7 Ngôn ngữ Nhật 7220209 Ngôn ngữ Nhật 8 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc

Tất cả các ngành tại FPTU đều áp dụng mô hình AI First, tích hợp công nghệ, dữ liệu và công cụ AI từ năm nhất, biến công nghệ này trở thành "người bạn đồng hành" trong mọi hoạt động học tập và thực hành nghề nghiệp. Ngoài ra, sinh viên tại đây được trải qua kỳ thực tập bắt buộc tại hơn 200 doanh nghiệp đối tác trong nước và quốc tế mang đến trải nghiệm thực tế trước khi bước ra thị trường lao động.

Sinh viên FPTU làm việc tại doanh nghiệp. Ảnh: FPTU

Với mô hình đào tạo thực tiễn, FPTU đạt tỷ lệ 98% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, trong đó 19% đang làm việc tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Canada...

Mới đây, trường cũng thăng hạng ở vị trí 80 về Việc làm tốt và Tăng trưởng kinh tế, đồng thời, giữ vững top 101 - 200 về xếp hạng Chất lượng giáo dục (SDG4) trong bảng xếp hạng uy tín THE Impact Rankings 2025, đánh giá các trường đại học theo mức độ thực hiện 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc do Tạp chí Times Higher Education (THE) công bố.

Nhật Lệ