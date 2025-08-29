Trường Đại học Đại Nam xét tuyển bổ sung đợt hai 2025

Trường Đại học Đại Nam (mã trường: DDN) mở xét tuyển bổ sung đợt hai cho 42 ngành và chương trình đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực.

"Đây là cơ hội cho những thí sinh chưa có lựa chọn phù hợp trong đợt 1, đồng thời, mở ra cánh cửa đến với một môi trường đại học hiện đại, gắn kết chặt chẽ với nhu cầu xã hội và xu hướng nghề nghiệp thế kỷ 21", đại diện trường nhấn mạnh.

Thí sinh tới trường Đại học Đại Nam hoàn thành thủ tục nhập học. Ảnh: Trường Đại học Đại Nam

Theo thông tin từ trường Đại học Đại Nam, các ngành xét tuyển bổ sung trải rộng trên 5 khối lĩnh vực. Khối sức khỏe gồm Y khoa, Dược học, Điều dưỡng. Khối kinh tế – kinh doanh có Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ tài chính, Kế toán, Thương mại điện tử, Kinh tế, Kinh tế số, Quản trị nhân lực, Luật, Luật kinh tế.

Khối kỹ thuật - công nghệ gồm Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ bán dẫn, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng.

Khối khoa học xã hội - nhân văn và ngôn ngữ có các ngành: Quan hệ công chúng, Truyền thông đa phương tiện, Du lịch, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản. Cuối cùng là khối mỹ thuật - thiết kế với Thiết kế đồ họa.

Trường thiết kế các chương trình theo định hướng rút gọn thời gian, tăng cường thực hành, gắn kết doanh nghiệp. Qua đó, sinh viên có thể phát triển năng lực nghề nghiệp từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Sinh viên Y khoa, Điều dưỡng học thực hành trong trung tâm tiền lâm sàng. Ảnh: Trường Đại học Đại Nam

Trong gần hai thập kỷ phát triển, trường Đại học Đại Nam luôn kiên định với triết lý đào tạo nhân văn và thực tiễn, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng hội nhập quốc tế. Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, đồng thời, dần xây dựng hành trang nghề nghiệp.

Thời gian đào tạo tại trường kéo dài 3 năm, trong đó hơn 50% thời lượng dành cho thực hành và trải nghiệm thực tế. Đại học Đại Nam cam kết 100% sinh viên được kết nối việc làm đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, trường dành quỹ học bổng 55 tỷ đồng với 17 loại học bổng khác nhau để hỗ trợ sinh viên tài năng và những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên học thực hành với trang thiết bị hiện đại. Ảnh: Trường Đại học Đại Nam

Cơ sở vật chất của trường Đại học Đại Nam được đầu tư hiện đại trên khuôn viên rộng 10 ha, bao gồm hệ thống giảng đường, phòng thực hành - thí nghiệm, Trung tâm tiền lâm sàng, phòng Lab công nghệ cao, khu thể thao, ký túc xá 15 tầng. Trường cam kết không tăng học phí và không phát sinh chi phí trong toàn khóa học.

Toàn cảnh trường Đại học Đại Nam. Ảnh: Trường Đại học Đại Nam

Với định hướng trở thành môi trường giáo dục "Vì người học tận tâm", trường Đại học Đại Nam lấy sinh viên làm trung tâm, trang bị tri thức, đồng hành trong đời sống, tâm lý, kỹ năng và nghề nghiệp.

"Đại học không chỉ là nơi tích lũy kiến thức, mà còn là hành trình thanh xuân để định hình bản thân và định hướng tương lai. Sinh viên Đại học Đại Nam sẽ luôn có sự đồng hành, hỗ trợ từ thầy cô trong từng giai đoạn trưởng thành", đại diện trường nhấn mạnh.

Nhật Lệ