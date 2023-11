Trường Đại học Đại Nam đăng cai hội thảo quốc tế về fintech

Trường Đại học Đại Nam đăng cai Hội thảo khoa học "Hoàn thiện hệ sinh thái phát triển fintech tại Việt Nam", quy tụ nhiều chuyên gia tài chính trong nước và quốc tế.

TS. Lê Đắc Sơn - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam cho biết, hội thảo được tổ chức nhằm nhận diện khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các công ty fintech (tài chính công nghệ), ngân hàng thương mại và doanh nghiệp áp dụng sản phẩm sản phẩm liên quan.

Từ đó, các chuyên gia đề xuất giải pháp và khuyến nghị để tháo gỡ, hỗ trợ cho sự phát triển fintech tại Việt Nam, đồng thời, triển khai nghiên cứu, phát triển chương trình đào tạo tại các trường đại học. Trong đó, Trường Đại học Đại Nam sẽ thực hiện từ năm 2024.

TS. Lê Đắc Sơn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Trường Đại học Đại Nam

Các nhà nghiên cứu, giảng viên, chuyên gia và nhà quản lý doanh nghiệp tập trung trao đổi, tìm kiếm giải pháp trong lĩnh vực ngân hàng và đầu tư tài chính, gắn với các chủ đề sau: fintech tại Việt Nam - thực trạng và xu hướng phát triển, khuyến nghị và chính sách; hiệu ứng lan tỏa và khối lượng giao dịch của quỹ giao dịch fintech; cải thiện hệ sinh thái để phát triển tại Việt Nam...

TS. Cấn Văn Lực - thành viên hội đồng tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ quốc gia, chia sẻ, Việt Nam có nhiều bước phát triển nhanh cả về số lượng, sự đa dạng trong sản phẩm, dịch vụ và thu hút vốn đầu tư. Số lượng công ty khởi nghiệp fintech tại Việt Nam tăng khá nhanh, từ khoảng 40 công ty vào cuối năm 2016 lên đến khoảng 176 ở thời điểm cuối năm 2022. Các định chế tài chính cũng tích cực đầu tư cho chuyển đổi số, đặc biệt là ngân hàng thương mại.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển fintech trong nước, TS. Lực đề xuất các trường đại học, viện nghiên cứu tham gia hợp tác bốn bên, gồm: định chế tài chính, fintech, doanh nghiệp công nghệ, đại học; từ đó, đào tạo, phát triển nhân lực fintech; tham gia giáo dục tài chính, truyền thông.

TS. Cấn Văn Lực đề xuất nhiều giải pháp về đào tạo, pháp lý... trong lĩnh vực fintech. Ảnh: Trường Đại học Đại Nam

Ông đề xuất thêm, Việt Nam cần xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo fintech theo mô hình doanh nghiệp kết hợp giữa Chính phủ và khu vực tư nhân, đồng thời, quan tâm phát triển hạ tầng số, quản lý an ninh mạng, an toàn dữ liệu... TS. Lực cũng nhấn mạnh vào việc sớm hoàn thiện khung pháp lý do nhiều công ty fintech đầu tư vào hoạt động kinh doanh nhưng không biết mình sẽ đi tới đâu.

"Cần có quỹ đầu tư để hỗ trợ các fintech khởi nghiệp", TS. Phạm Xuân Hòe - Tổng thư ký Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam bổ sung. Ông kiến nghị tiếp cận lĩnh vực bằng cách làm mới, chấp nhận rủi ro và thất thoát. Quỹ đầu tư bảo hiểm đóng vai trò hỗ trợ cho các công ty khởi nghiệp fintech sáng tạo.

Đồng quan điểm, ông Mukesh Pilania - Giám đốc Ngân hàng số bán lẻ Techcombank cho rằng Việt Nam có đầy đủ các yếu tố, từ chính sách hỗ trợ, khung pháp lý và các quy định phù hợp, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, từ đó, thúc đẩy làn sóng đổi mới sáng tạo. Điều này có thể được cải thiện nữa khi thị trường mở rộng.

Về phía đơn vị giáo dục, ông Phạm Văn Hồng Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam cho biết, định hướng của nhà trường trong thời gian tới là đào tạo nguồn nhân lực vừa am tường về lĩnh vực tài chính, vừa hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ, kỹ năng làm việc tốt để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực phát triển fintech Việt Nam.

Ông Hessel Abbink Spaink - Chuyên gia fintech tổ chức PUM (Hà Lan) đánh giá cao quyết định này của Trường Đại học Đại Nam. "Sự nhanh nhạy, đón đầu xu hướng phát triển công nghệ tài chính của trường là điểm cộng lớn để sinh viên phát triển toàn diện, bền vững", ông nói.

Ông Hessel Abbink Spaink đánh giá cao Trường Đại học Đại Nam trong việc đào tạo fintech. Ảnh: Trường Đại học Đại Nam

Kết quả của hội thảo sẽ được tập hợp và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền như Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Ban Kinh tế Trung Ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia và các đơn vị liên quan.

Thiên Minh