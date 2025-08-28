Trường Đại học Công nghệ Miền Đông mở đợt xét tuyển bổ sung

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông xét tuyển bổ sung các ngành dược, kỹ thuật, ngôn ngữ, mở cơ hội cho thí sinh chưa trúng tuyển hoặc thay đổi lựa chọn, từ 27/8.

Theo Hội đồng tuyển sinh, trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT Uni) mở xét tuyển bổ sung các ngành thế mạnh của trường như Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế, Dược học, Thú y, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc. Những ngành này được dự báo có nhu cầu nhân lực cao, đặc biệt khi Sân bay Quốc tế Long Thành đi vào hoạt động từ năm 2026, phù hợp với xu thế phát triển công nghiệp, dịch vụ và kinh tế tri thức tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thí sinh và phụ huynh đến làm thủ tục nhập học tại trường. Ảnh: MIT Uni

Chương trình đào tạo của MIT Uni gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, giúp sinh viên vừa có nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc, vừa trải nghiệm thực tế nghề nghiệp ngay từ học kỳ đầu. Trường áp dụng phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 theo điểm cả năm, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Thời gian đăng ký xét tuyển bổ sung từ 27/8 đến 10/9. Hồ sơ có thể nộp trực tuyến tại website, nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.

Thí sinh cùng gia đình đến MIT Uni để tìm hiểu, làm thủ tục nhập học. Ảnh: MIT Uni

Đợt xét tuyển bổ sung đi kèm nhiều chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính. Trường cũng tổ chức xe điện đưa đón phụ huynh và thí sinh tham quan cơ sở vật chất trước khi nhập học. Với diện tích 24 ha, hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, ký túc xá và khu thể thao hiện đại, MIT Uni tạo điều kiện tối đa cho sinh viên học tập và rèn luyện.

Trường đầu tư cơ sở vật chất hiện đại bằng 5 phòng thực hành máy tính trị giá hơn 10 tỷ đồng. Ảnh: MIT Uni

TS. Nguyễn Trọng Trung, Phó hiệu trưởng phụ trách Tuyển sinh - Truyền thông MIT Uni cho biết trường định hướng phát triển thành đại học ứng dụng, đổi mới sáng tạo và định hướng AI. Sinh viên được đào tạo theo nhu cầu thực tiễn, tăng cường trải nghiệm tại doanh nghiệp qua các chương trình thực tập, thực tế nghề nghiệp.

"Chúng tôi muốn tạo thêm cơ hội cho thí sinh trở thành sinh viên MIT Uni, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng người học từ nhập học đến khi tốt nghiệp và có việc làm ổn định", TS. Nguyễn Trọng Trung chia sẻ.

Với việc mở rộng chỉ tiêu xét tuyển bổ sung, MIT Uni kỳ vọng thu hút thêm nhiều thí sinh tiềm năng, sẵn sàng cùng nhà trường chinh phục những cột mốc học tập mới trong năm học 2025.

Thái Anh