Trường đại học có thể tự chủ khai thác kết quả nghiên cứu sáng tạo

Nghị định 268 của Chính phủ trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học trong khai thác tài sản trí tuệ, khuyến khích triển khai mô hình doanh nghiệp khởi nguồn từ trường đại học (spin-off).

Thông tin được ông Chu Thúc Đạt, Phó cục trưởng Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, nêu tại tọa đàm Mô hình Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đại học do Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức sáng 28/11. Tọa đàm tổ chức trong bối cảnh các trường đại học Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức về đổi mới sáng tạo, tình trạng khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng còn xa, cơ chế hợp tác doanh nghiệp chưa đủ linh hoạt, hạ tầng thử nghiệm công nghệ còn hạn chế, trong khi sinh viên cần nhiều hơn nữa các trải nghiệm thực tiễn.

Theo đó ông Đạt đánh giá cao USTH khi xây dựng và thúc đẩy mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong trường đại học - một cấu phần quan trọng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Phó Cục trưởng Đổi mới sáng tạo Chu Thúc Đạt phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hoàng Hiếu

Ông cho biết Nghị định 268 vừa được Chính phủ ban hành hôm 14/10 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH,CN&ĐMST đã cụ thể hóa hàng loạt cơ chế mới. Trong đó có hướng dẫn hoàn thiện mô hình tổ chức của các trung tâm đổi mới sáng tạo; mở rộng cơ chế xã hội hóa và huy động nguồn lực cho đổi mới sáng tạo. Đặc biệt Nghị định quy định trao quyền tự chủ cho các tổ chức khoa học công nghệ và cơ sở giáo dục đại học trong khai thác tài sản trí tuệ; Khuyến khích hình thành mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo tại trường đại học gắn với doanh nghiệp và địa phương.

Theo ông Đạt, các chính sách mới cũng hướng tới thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ trong trường đại học. Cụ thể Luật KH,CN&ĐMST 2025 đã giao quyền cho nhà trường trong định giá, chuyển giao, khai thác tài sản trí tuệ. Trung tâm đổi mới sáng tạo có vai trò là đầu mối hỗ trợ hoàn thiện công nghệ và thử nghiệm; kết nối doanh nghiệp mua - nhận chuyển giao cũng như tổ chức sàn giao dịch công nghệ cấp trường...

GS.TS Đinh Thị Mai Thanh, đồng hiệu trưởng USTH cho biết trong bối cảnh mới trường quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp. "Đây là đầu mối kết nối các nguồn lực của giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp", bà Thanh nói.

Ngoài ra, nhà trường có thể triển khai các chương trình đổi mới sáng tạo mở, thiết lập các nhóm nghiên cứu và doanh nghiệp đồng phát triển giải pháp công nghệ, mở rộng hợp tác với các Viện nghiên cứu chuyên ngành, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, các trường đại học và doanh nghiệp trên cả nước.

GS.TS Đinh Thị Mai Thanh, đồng hiệu trưởng USTH nói về việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp. Ảnh: Hoàng Hiếu

Theo ông Đạt, để mô hình này hoạt động hiệu quả các trường đại học cần phát triển mô hình trung tâm theo hướng đa chức năng và tự chủ, đặc biệt tự chủ tài chính và tự chủ nhân sự; xây dựng cơ chế huy động vốn và chia sẻ nguồn lực các trường, doanh nghiệp khác nhằm tối ưu đầu tư và tăng hiệu quả đổi mới sáng tạo; thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ trong trường; phát triển hệ sinh thái cho đổi mới sáng tạo như vườn ươm, quỹ hỗ trợ, quỹ đầu tư thiên thần; và kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo cả nước.

Đặc biệt, ông Đạt đề cập đến mô hình doanh nghiệp khởi nguồn từ trường đại học (spin-off), nhấn mạnh đây là một định hướng được khuyến khích mạnh mẽ trong Nghị định 268.

Tại hội thảo, PGS.TS Phan Tiến Dũng, Trưởng ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam VAST, cho rằng việc xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong trường, ngoài việc thương mại hóa nghiên cứu, còn giúp làm cầu nối thúc đẩy mô hình đại học nghiên cứu theo chuẩn quốc tế.

Đại diện VAST cam kết sẽ đồng hành cùng trung tâm trong việc kết nối doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Viện Hàn lâm, hỗ trợ thử nghiệm, đánh giá công nghệ và triển khai ứng dụng, đồng thời tăng cường đồng tài trợ, đặt hàng nghiên cứu và thúc đẩy hình thành doanh nghiệp khởi nguồn từ tri thức khoa học.

