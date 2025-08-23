Trường Đại học CMC xét tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu năm 2025

Trường Đại học CMC xét tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu cho 14 ngành, chương trình đào tạo với hai phương thức dựa trên điểm thi tốt nghiệp và kết quả học tập THPT.

Chỉ tiêu bổ sung thuộc tất cả ngành, chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy, gồm: Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Trí tuệ Nhân tạo, Kỹ thuật Phần mềm, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn), Quản trị Kinh doanh, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Digital Marketing, Thương mại điện tử, Thiết kế Đồ họa, Đồ họa game, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc.

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung năm 2025 đối với các ngành, chương trình đào tạo theo các phương thức xét tuyển cụ thể như sau:

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo một trong hai cách sau: đăng ký trên trang xét tuyển trực tuyến; nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh theo đường bưu điện đến địa chỉ: Văn phòng Tuyển sinh trường Đại học CMC, Số 84C, đường Nguyễn Thanh Bình, phường Hà Đông, Hà Nội.

Trường cho biết, đây là cơ hội cuối cùng đối với những thí sinh chưa lựa chọn được ngành học và trường học theo đúng sở thích và năng lực. Thời hạn đăng ký xét tuyển bổ sung có thể kết thúc sớm nếu nhà trường đã tuyển đủ chỉ tiêu.

Là thành viên của Tập đoàn Công nghệ CMC, chương trình đào tạo của tất cả ngành tại đây đều có sự tham gia của chuyên gia, quản lý cấp cao của tập đoàn và đối tác. Các lãnh đạo, quản lý của công ty thành viên sẽ trực tiếp giảng dạy một số môn chuyên ngành hoặc trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm cho sinh viên khi trên lớp, thực hành, thực tập.

Sinh viên có cơ hội thực tập và nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ CMC ATI từ năm nhất, giúp nắm vững kiến thức nền tảng và cập nhật những công nghệ mới, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu độc lập.

Đại diện trường Đại học CMC cho biết, đơn vị sẽ đảm bảo cơ hội thực tập cho sinh viên. Qua hoạt động hợp tác doanh nghiệp, sinh viên có thể tham gia những chương trình thực tập, làm việc thực tế tại các công ty của tập đoàn như CMC Telecom, CMC Global, CMC Cyber Security... và nhiều đối tác như Samsung hay Microsoft.

Sinh viên CMC tại sự kiện Samsung Innovation Campus. Ảnh: Trường Đại học CMC

Sinh viên CMC có một học kỳ trọn vẹn kéo dài bốn tháng tham gia thực tập dưới hình thức đào tạo tại chỗ (On-the-job-training), được giao việc và đánh giá như một nhân viên chính thức của doanh nghiệp, hướng dẫn bởi chuyên gia.

Bên cạnh đó, trường Đại học CMC cam kết việc làm cho 100% sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi (GPA từ 3.2). Các bạn có thể lên lộ trình học tập và phát triển sự nghiệp rõ ràng, tránh rơi vào tình trạng loay hoay tìm kiếm vị trí thực tập, việc làm khi tốt nghiệp.

Sinh viên CMC tại sự kiện ra mắt công nghệ mới. Ảnh: Trường Đại học CMC

Trường cũng kết nối sinh viên và nhà tuyển dụng qua các buổi hội thảo việc làm, ngày hội tuyển dụng, chương trình tư vấn hướng nghiệp. Nhờ đó, các bạn được trang bị kỹ năng cần thiết để tự tin ứng tuyển và thành công trong quá trình tìm kiếm việc làm.

Xuyên suốt quá trình học tập, sinh viên có cơ hội tiếp xúc và giao lưu với chuyên gia qua các buổi talk show, workshop chuyên ngành, giúp mở rộng mạng lưới quan hệ và cập nhật những xu hướng.

Nhật Lệ