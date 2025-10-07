Trường Đại học Bách khoa hỗ trợ bảo hiểm, vay vốn sinh viên

Trường Đại học Bách khoa TP HCM mua bảo hiểm tai nạn cho toàn bộ sinh viên, mở rộng chương trình vay vốn, nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người học.

Theo đại diện trường, chính sách này nằm trong chiến lược xây dựng môi trường học tập an toàn, tiệm cận chuẩn quốc tế. Ngoài ra, trường còn triển khai các đề án phát triển kỹ năng, thể chất, tuyển chọn và bồi dưỡng tài năng, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tân sinh viên K2025 tại lễ khai giảng năm học 2025-2026 Ảnh: Trường Đại học Bách khoa

Đầu năm học 2025-2026, bên cạnh hai khoản thu bắt buộc là học phí và bảo hiểm y tế, sinh viên được trường hỗ trợ phí mua bảo hiểm tai nạn và khám sức khỏe tổng quát. Chương trình bảo hiểm tai nạn được áp dụng với mức 30.000 đồng mỗi sinh viên, nhằm bảo vệ quyền lợi khi thực hành, thí nghiệm. Chi phí khám sức khỏe đầu năm và định kỳ (50.000 đồng mỗi người) cũng do trường chi trả.

Lê trao học bổng chương trình bảo lãnh sinh viên vay, hỗ trợ lãi suất Ảnh: Trường đại học Bách khoa

PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Phó hiệu trưởng, cho biết về nguyên tắc, sinh viên tự nguyện tham gia gói bảo hiểm tai nạn. Tuy nhiên tại trường Đại học Bách khoa với đặc thù đào tạo các ngành kỹ thuật, sinh viên thường xuyên thực hành, thực tập trong xưởng hay phòng thí nghiệm. Mặc dù đã tuân thủ quy định về an toàn lao động, hoạt động thực hành tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố liên quan đến thiết bị, hóa chất, điện...

"Bảo hiểm tai nạn giúp đảm bảo an toàn trong quá trình học tập và là yêu cầu bắt buộc của nhiều doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên thực tập, chương trình áp dụng từ năm 2019", ông cho biết.

Song song, trường phối hợp với Ban đại diện cộng đồng Cựu sinh viên Phú Thọ - Bách khoa (BKA) đẩy mạnh Chương trình Bảo lãnh sinh viên vay, hỗ trợ lãi suất. Học kỳ I năm 2025-2026, có gần 500 sinh viên đăng ký vay, tăng mạnh so với giai đoạn đầu chỉ 17 khoản vay. Sau 7 học kỳ, hơn 1.300 khoản vay được giải ngân, tổng số tiền bảo lãnh trên 25 tỷ đồng.

Theo nhà trường, đây là giải pháp tài chính an toàn để đầu tư cho giáo dục và phát triển bản thân. Bên cạnh trường hợp sinh viên gặp khó khăn về học phí, nhiều bạn khác lựa chọn vay vốn như cách để nâng cao tính tự lập, tinh thần trách nhiệm cũng như rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian và tài chính cá nhân.

Thạc sĩ Trần Việt Toàn, Trưởng phòng Công tác sinh viên cho biết, hầu hết sinh viên có kế hoạch trả nợ hợp lý, nhiều bạn chọn làm gia sư để trang trải chi phí, một số khác được gia đình hỗ trợ thêm. Điểm đặc biệt của chương trình là sinh viên đạt thành tích giỏi, xuất sắc sẽ được chuyển khoản vay thành học bổng. Từ khi triển khai điều khoản này, 21 sinh viên đã nhận học bổng giá trị từ 50% đến 100% khoản vay.

"Chương trình hỗ trợ tài chính giúp sinh viên bớt áp lực tài chính, có thêm lựa chọn để cân đối giữa việc học và việc làm thêm. Việc học nên là ưu tiên hàng đầu của sinh viên, tạo tiền đề cho tương lai", ông Toàn nói.

BKA và Vietcombank dự kiến nâng hạn mức bảo lãnh lên 300 tỷ đồng, hướng đến mục tiêu không giới hạn số lượng sinh viên được vay. Chương trình mở đăng ký đến hết ngày 10/10. Chương trình cho phép trả góp qua Vietcombank. Khi vay, sinh viên có nghĩa vụ thanh toán lãi suất 6 tháng một lần, BKA sẽ hoàn lại toàn bộ lãi suất vào cuối kỳ vay sau khi sinh viên tất toán nợ gốc và lãi đúng hạn, tức là sinh viên được vay học phí mà không phải đóng lãi suất

Ngoài hỗ trợ vay vốn, mỗi năm trường còn cấp học bổng từ doanh nghiệp, tổ chức, cựu sinh viên với tổng giá trị 18-20 tỷ đồng, trao cho khoảng 2.000 sinh viên.

Thái Anh