"Thư viện số của BUV trở thành phao cứu sinh của em mỗi kỳ thi", Hoàng Phương Anh - sinh viên năm cuối chương trình Quản trị Marketing chia sẻ. Nữ sinh kể lại, khi mới vào năm nhất, nhóm em nhận được một bài tập nhóm khó nhằn với khối lượng công việc lớn và yêu cầu nghiên cứu chuyên sâu. Ban đầu, các bạn quen tìm kiếm tài liệu trên mạng nhưng nhanh chóng nhận ra hầu hết nguồn đều thiếu kiểm chứng hoặc không đủ độ tin cậy. Trong lúc lúng túng, "ngập" trong tài liệu, Phương Anh và các thành viên nhớ tới thư viện số của trường. Nhờ quyền truy cập vào các cơ sở dữ liệu học thuật hàng đầu như ESSCO và ProQuest, nhóm không chỉ tìm được những tài liệu chất lượng, mà còn học được cách nghiên cứu bài bản hơn. "Có lẽ chính điều đó đã giúp bài làm của tụi em nổi bật và đạt điểm cao ngoài mong đợi", Phương Anh nói.

Sinh viên BUV trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR trong khuôn viên trường. Ảnh: BUV

Thư viện số cũng là một trong những thành tựu chuyển đổi số toàn diện của BUV. Trong bối cảnh giáo dục toàn cầu cạnh tranh gay gắt, yếu tố công nghệ và trải nghiệm số dần trở thành lợi thế chiến lược, bên cạnh các giá trị truyền thống như chất lượng giảng viên hay cơ sở vật chất. Theo đó, trường xác định, với các trường đại học quốc tế, việc nâng cấp hệ thống công nghệ, dịch vụ số cho sinh viên không còn là lựa chọn mà là điều kiện tất yếu. Tại Việt Nam, BUV đặt mục tiêu đào tạo hơn 10.000 sinh viên trong 5 năm tới, mở rộng đào tạo trực tuyến để xóa bỏ rào cản biên giới trong tiếp cận tri thức. "Chuyển đổi số toàn diện sẽ là bệ phóng cho các mục tiêu này", Phó giáo sư Rick Bennett, Phó hiệu trưởng kiêm Phó chủ tịch BUV chia sẻ. Lộ trình số hóa tại BUV được xây dựng trên nền tảng khung lý thuyết và mô hình đánh giá trưởng thành số của JISC (Anh), đơn vị tiên phong về công nghệ giáo dục. Mô hình này từng được áp dụng tại nhiều trường danh tiếng như Đại học London. Qua đây, BUV xác định các lĩnh vực ưu tiên và nguồn lực cần thiết cho chuyển đổi số tại Việt Nam.

Ứng dụng BUV Campus Central tích hợp toàn bộ dữ liệu học tập, hoạt động ngoại khóa, sự kiện và phản hồi giảng viên. Sinh viên có thể truy cập mọi thông tin từ xa, chỉ cần có kết nối Internet. Trường cũng áp dụng hệ thống quản lý thư viện số WorldShare e-Services, cho phép truy cập vào các cơ sở dữ liệu học thuật lớn như EBSCO, ProQuest, Emerald... Sinh viên được tiếp cận miễn phí hàng trăm nghìn bài báo, sách số, nghiên cứu chuyên ngành. "Thư viện số của BUV lại đáp ứng đầy đủ nguồn học liệu chất lượng cao cho sinh viên trong cả học tập và nghiên cứu", Phương Anh nói thêm.

Sinh viên BUV được trải nghiệm đời sống học đường "không giấy bút" nhờ ứng dụng chuyển đổi số. Ảnh: BUV

Ngoài ra, hệ thống LMS hỗ trợ giảng viên đăng tài liệu, giao bài và phản hồi sinh viên. Các công cụ như One Drive, Microsoft Teams giúp các bạn làm việc nhóm, chia sẻ và tương tác theo thời gian thực. Những yếu tố này đã giúp BUV đạt chuẩn quốc tế QS 5 sao về trải nghiệm học tập. Trong đào tạo chuyên ngành, BUV tích hợp nhiều phần mềm nổi tiếng, trong đó có Codio, nền tảng dạy lập trình bằng điện toán đám mây, được dùng tại các cơ sở đại học top đầu toàn cầu như MIT, Cambridge. Ứng dụng này cho phép chấm điểm tự động, phát hiện đạo văn và hỗ trợ học lập trình sát với môi trường thực tế. Một số nền tảng khác như Imagine Explainer cũng giúp sinh viên trực quan hóa khái niệm phức tạp hay GDevelop hỗ trợ xây dựng trò chơi để kết nối lý thuyết với thực hành.

Một trong những công cụ trọng tâm của BUV là hệ thống quản lý thông tin sinh viên SITS, được dùng phổ biến tại Anh và nhiều trường đại học hàng đầu như Oxford, Sydney, Nanyang. SITS theo dõi toàn bộ hành trình của người học, từ khi còn là ứng viên đến khi tốt nghiệp và trở thành cựu sinh viên. Nhờ công nghệ điện toán đám mây, mọi thông tin được tích hợp trên một nền tảng thống nhất, giúp giảm sai sót, tiết kiệm thời gian và cải thiện độ chính xác. BUV còn ứng dụng Big Data (Dữ liệu lớn) để phân tích kết quả học tập, hành vi học tập, điểm mạnh - yếu của từng cá nhân nhằm đưa ra lộ trình và phương pháp hỗ trợ phù hợp.

Sinh viên BUV thắng lớn tại nhiều cuộc thi toàn quốc. Ảnh: BUV

Thay vì đào tạo đại trà, sinh viên tại BUV được trải nghiệm chương trình học cá nhân hóa. Các công cụ cảnh báo sớm giúp trường phát hiện người học có nguy cơ gặp khó khăn, từ đó, triển khai chương trình phụ đạo hoặc tư vấn học tập. Với sinh viên có thành tích tốt, hệ thống cũng đề xuất cơ hội tham gia các dự án quốc tế hoặc chương trình học nâng cao. Bên cạnh đó, chatbot AI tại BUV có khả năng xử lý khoảng 5.000 câu hỏi mỗi tháng, đáp ứng tức thì các thắc mắc mà không cần nhân sự trực tiếp. Điều này được đánh giá góp phần nâng mức độ hài lòng của sinh viên lên đáng kể.

BUV không chỉ sử dụng các nền tảng sẵn có, mà còn chủ động phát triển giải pháp riêng. Trong đó, EduGrade AI giúp kiểm duyệt điểm số, tăng cường nhất quán trong đánh giá học thuật. Đồng thời, trường phát triển Khung Đánh giá AI (AIAS) - mô hình gồm 5 cấp độ hướng dẫn sinh viên sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo một cách có đạo đức trong học thuật. Mô hình này đã được áp dụng tại hơn 300 tổ chức, dịch ra 27 ngôn ngữ, được TEQSA (Australia) khuyến nghị và đoạt giải thưởng Tracey Bretag 2024 về Đạo đức Học thuật.

Nhiều chương trình tại BUV tích hợp các phần mềm hàng đầu thế giới. Ảnh: BUV

Ngọc Linh - sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế cho biết, em và các bạn đều đã quen dùng AI, nhưng sẽ không tránh khỏi trường hợp lạm dụng, để AI làm thay mình. Tại BUV, mỗi bài tập đều đi kèm hướng dẫn cụ thể, giúp sinh viên hiểu rõ khi nào và vì sao nên dùng AI. "Điều này giúp AI trở thành công cụ hỗ trợ tư duy thay vì thay thế nỗ lực cá nhân", nữ sinh nhấn mạnh. Song song, BUV tổ chức chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng AI cho cán bộ nhân viên, hợp tác với các đơn vị như Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài, Bộ Ngoại giao Việt Nam nhằm nhân rộng kiến thức AI ra cộng đồng.

BUV là đơn vị dẫn dắt dự án SOARing to Successful Digital Transformation in Vietnamese Universities (tạm dịch: Bay cao tới Chuyển đổi số), hợp tác với Đại học Bournemouth (Anh) và các trường đại học lớn tại Việt Nam, do Hội đồng Anh tài trợ. Trong vai trò cầu nối, BUV vừa chia sẻ kinh nghiệm, vừa tiếp thu tinh thần chuyển đổi số từ đối tác Anh, để điều chỉnh phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Theo ông Rick Bennett, chuyển đổi số không phải là đích đến mà là một quá trình liên tục, thay đổi cách vận hành và tư duy cốt lõi của trường. "Tuy cần đầu tư tài chính đáng kể nhưng điều then chốt là văn hóa tổ chức sẵn sàng, chiến lược đúng đắn và đội ngũ quyết tâm", ông nói.

Phó giáo sư Mike Perkins, Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu và phát triển BUV, dẫn dắt diễn đàn về chuyển đổi số. Ảnh: BUV

Trong thời gian tới, BUV sẽ thử nghiệm trợ lý học tập GenAI, thành lập Trung tâm Ứng dụng AI để nghiên cứu tác động thực tiễn, đồng thời mở rộng nền tảng học tập số nhằm vượt qua giới hạn về không gian và cơ sở vật chất. Với định hướng trở thành trường đại học quốc tế hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, BUV muốn đóng vai trò tiên phong trong chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, góp phần vào tiến trình số hóa của toàn ngành giáo dục.

Khuôn viên học tập chuẩn QS 5 sao tại BUV. Ảnh: BUV