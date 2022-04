Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam không tái tranh cử

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam thông báo không tranh cử nhiệm kỳ hai, khi thành phố chuẩn bị bầu cử lãnh đạo mới vào tháng 5.

"Tôi sẽ hoàn thành nhiệm kỳ 5 năm với tư cách trưởng đặc khu vào ngày 30/6 và chính thức kết thúc sự nghiệp 42 năm trong chính quyền", bà Carrie Lam nói trong cuộc họp báo hàng ngày về Covid-19 hôm nay.

Bà Lam nói rằng nhiệm kỳ của bà bị ảnh hưởng bởi "áp lực chưa từng có" do các cuộc biểu tình năm 2019 và đại dịch Covid-19. Bà cũng gửi lời cảm ơn hội đồng hành pháp, các nghị sĩ, gia đình và chính quyền trung ương ở Bắc Kinh vì "sự ủng hộ kiên định" dành cho mình.

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam phát biểu tại một cuộc họp báo tháng 12/2021. Ảnh: Reuters.

Giải thích lý do không tái tranh cử, Trưởng đặc khu Hong Kong nói "hoàn toàn vì gia đình". "Gia đình cho rằng đã đến lúc tôi nên về nhà. Gia đình là điều quan trọng nhất với tôi", bà nói. "Vấn đề không phải do hiệu quả làm việc của tôi hay chính quyền trong nhiệm kỳ này, mà do mong muốn và nguyện vọng của cá nhân tôi dựa trên ý kiến từ gia đình".

Theo Trưởng đặc khu Hong Kong, trong thời gian tại nhiệm còn lại, bà sẽ cố gắng hoàn thành 4 nhiệm vụ, gồm giám sát bầu cử trưởng đặc khu năm nay, kiểm soát đại dịch, chuẩn bị lễ kỷ niệm 25 năm thành phố được Anh trao trả cho Trung Quốc đại lục, và chuyển giao quyền lực cho chính quyền tiếp theo, đồng thời thúc đẩy kế hoạch tái cơ cấu chính quyền Hong Kong.

Bà Lam cho hay đã thông báo với chính quyền trung ương ở Bắc Kinh về ý định không tái tranh cử trong kỳ họp thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc hồi tháng 3/2021. Bà nói rằng các lãnh đạo "hiểu và tôn trọng" lựa chọn này.

"Tôi vẫn chưa tính sẽ làm gì sau khi kết thúc nhiệm kỳ", bà Lam nói thêm.

Trưởng đặc khu Hong Kong được Ủy ban Bầu cử Hong Kong gồm 1.463 thành viên lựa chọn. Bà Lam, 64 tuổi, gia nhập chính quyền Hong Kong năm 1980 và trở thành tổng thư ký năm 2012 dưới thời trưởng đặc khu Lương Chấn Anh. Tháng 3/2017, bà giành được 777 phiếu từ Ủy ban Bầu cử, trở thành nữ trưởng đặc khu đầu tiên của Hong Kong.

Trong nhiệm kỳ của mình, bà Lam đối mặt với các cuộc biểu tình rung chuyển Hong Kong năm 2019 cũng như đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ gần đây. Cuộc bầu cử trưởng đặc khu Hong Kong tiếp theo sẽ diễn ra ngày 8/5.

Huyền Lê (Theo SCMP, AFP)