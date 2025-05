Trưởng công an xã lái ôtô tông liên tiếp 6 xe máy bị đình chỉ công tác

Hà NộiÔng Nguyễn Bình An, Trưởng công an xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, bị tạm đình chỉ công tác do liên quan hành vi lái ôtô gây ra vụ tai nạn giao thông, tông liên hoàn 6 xe máy.