Trưởng công an xã đánh người nhập viện

Bình PhướcTrung tá Lê Huy Cao, trưởng công an xã, đánh người đàn ông ngăn cản lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Theo Công an huyện Phú Riềng, khoảng 9h ngày 9/8, Công an xã Bình Sơn nhận tin báo có xe ba gác - nghi là tang vật vụ trộm, nên đến hiện trường xác minh. Anh Đậu Ngọc Hoàn, 30 tuổi, nhận đó là xe của mình, không cho lực lượng chức năng đưa đi nếu chưa lập biên bản.

Cảnh trung tá Sơn dùng chân đạp người dân sáng nay. Ảnh: Văn Trăm

Trong video đang lan truyền trên mạng, anh Hoàn ngồi trên xe ba gác. Trung tá Lê Huy Cao đạp, đấm anh này liên tiếp khiến chảy máu vùng đầu, tai. Nạn nhân sau đó bị còng tay.

Tiếp đó, người nhà anh Hoàn xin công an tháo còng, đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Sự việc được người dân ghi hình.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước, lực lượng Công an xã Bình Sơn khi thực hiện nhiệm vụ đã có hành động phản cảm, gây bức xúc cho người dân. "Chúng tôi đang xử lý vụ việc theo quy trình, sai đến đâu xử lý đến đó, dứt khoát không bao che", ông này nói.

Công an huyện Phú Riềng cho biết đã có văn bản tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh đình chỉ công tác 2 tháng đối với trung tá Cao, để phục vụ công tác điều tra, xác minh. Lãnh đạo công an huyện và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên anh Hoàn và gia đình.

Văn Trăm – Phước Tuấn