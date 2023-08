Trưởng công an xã bị đình chỉ công tác vì đánh người

Bình PhướcTrung tá Lê Huy Cao, Trưởng Công an xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, bị đình chỉ công tác để làm rõ sai phạm trong việc đánh người đàn ông nhập viện.

Chiều 9/8, đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, cho biết cơ quan này đã ra quyết định đình chỉ công tác trung tá Lê Huy Cao để làm rõ việc đánh anh Đậu Ngọc Hoàn, 30 tuổi.

Hành vi của ông Cao bị cho là không đúng chuẩn mực khi làm việc với người dân, không đúng điều lệnh và văn hóa ứng xử của ngành công an, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh lực lượng Công an nhân dân.

Trung tá Lê Huy Cao đạp anh Hoàn (cởi trần). Ảnh: Văn Trăm

Trước đó, Công an huyện Phú Riềng điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến xe ba gác máy. Cụ thể là, nghi can 30 tuổi đã lừa người làm thuê của bà Nguyễn Thị Tuyết Vân để lấy chiếc xe đi cầm cố cho anh Đậu Ngọc Dần (anh ruột của Đậu Ngọc Hoàn) lấy 8 triệu đồng.

Ngày 7/8, bà Vân và nghi can cùng đi chuộc xe. Khi liên hệ với anh Dần, họ được biết xe đang để ở nhà Hoàn nên đến lấy. Do xe bị hư không chạy được, rơi xuống mương nước gần đó, nên họ nhờ anh Hoàn trông coi. Người dân thấy chiếc xe, nghi là tài sản trộm cắp nên báo Công an xã Bình Sơn xử lý.

Sáng 8/8, Công an xã Bình Sơn cùng dân quân, công an viên đến hiện trường thì chiếc xe đã được đưa lên bờ. Lực lượng chức năng đưa xe về trụ sở để điều tra.

Theo Công an Bình Phước, anh Hoàn ngăn cản không cho mang xe đi, công an xã đã giải thích và thuyết phục nhiều lần không được nên báo cáo sự việc cho trung tá Lê Huy Cao. Khoảng 9h cùng ngày, ông Cao đến hiện trường, do bực tức nên đã đấm, đạp và còng tay anh Hoàn dẫn đến đa chấn thương. Em gái anh Hoàn dùng điện thoại ghi hình rồi đăng lên Facebook.

Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Công an huyện Phú Riềng phối hợp chính quyền xã, thôn tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần anh Hoàn.

Văn Trăm – Phước Tuấn