Trưởng công an phường và cấp dưới bảo kê tội phạm ma túy

TP HCMÔng Nguyễn Minh Trường bị cáo buộc khi là Trưởng Công an phường đã cùng nhiều cấp dưới nhận tiền định kỳ, làm ngơ cho nhóm tội phạm ma túy hoạt động công khai.

Ngày 19/3, Nguyễn Minh Trường (cựu Trưởng Công an phường 13, quận 4 cũ) và 6 cựu cảnh sát khu vực bị TAND TP HCM xét xử về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, riêng Phạm Quang Trung bị truy tố tội Nhận hối lộ.

Thạch Phương Thu và Phan Văn Mười bị truy tố về hai tội Mua bán trái phép chất ma túy và Đưa hối lộ.

20 bị cáo khác bị cáo buộc về nhóm tội: Mua bán; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phét chất ma túy.

Các bị cáo tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Công an 'nhận lương tháng' của tội phạm ma túy

Đầu năm 2023, Thạch Phương Thu tổ chức đường dây mua bán ma túy tại con hẻm trên đường Nguyễn Tất Thành (phường 13, quận 4, nay là phường Xóm Chiếu), phân công nhiều người thay ca bán từ 3h đến 23h mỗi ngày.

Nguyễn Minh Trường và Phạm Quang Trung biết Thu và đồng phạm hoạt động mua bán ma túy nên nhiều lần mời lên trụ sở để răn đe, yêu cầu chấm dứt. Thu sau đó đã đặt vấn đề đưa tiền cho công an phường hàng tháng để được bỏ qua thì được hai người này đồng ý.

Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt (ngày 2/1/2024), Thạch Phương Thu đều đặn đưa 20 triệu đồng mỗi tháng cho Phan Văn Mười để chuyển cho Phạm Quang Trung tại khu vực gần trụ sở công an phường.

Tổng cộng, Trung đã 12 lần nhận 220 triệu đồng, trong đó hưởng lợi 60 triệu đồng, phần còn lại chia cho nhiều cảnh sát khu vực gồm: Trương Anh Tuấn 40 triệu đồng (8 lần), Nguyễn Tấn Lộc 36 triệu đồng, Phan Thanh Trí 36 triệu đồng, và 2 đồng nghiệp khác mỗi người 12 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Minh Trường, từ tháng 1/2023 đến đầu tháng 1/2024, Thạch Phương Thu trực tiếp hoặc thông qua Phan Văn Mười đưa tiền hàng tháng 10 triệu đồng; tổng cộng 12 lần, tương ứng 120 triệu đồng.

Riêng ngày 2/9/2023, Trường gọi điện yêu cầu Thu chuẩn bị đồ ăn cho lực lượng trực lễ. Sau đó, Trung tiếp tục yêu cầu bổ sung 5 con vịt quay và mang theo 10 triệu đồng. Thu đã cùng Mười giao cho Trung gần trụ sở.

Ngoài việc chi tiền hàng tháng cho Trường và Trung, từ tháng 9/2023, khi lực lượng bảo vệ khu phố được bố trí chốt chặn quanh hẻm - nơi nhóm Thu hoạt động, người này đã nhiều lần đưa tiền cho cảnh sát khu vực để không bị xử lý. Mỗi lần đưa 200.000 đồng, tổng cộng 30 lần.

Chi tiền 'bôi trơn' lan rộng từ hẻm ma túy đến quán karaoke

Trong cùng vụ án, nhà chức trách xác định, năm 2015, Tống Vỹ Phượng (ngụ trong hẻm nhóm Thu hoạt động) đã nhờ con gái đứng tên đăng ký kinh doanh karaoke. Nhằm tăng lợi nhuận, Phượng cung cấp dụng cụ để họ sử dụng ma túy.

Để tránh bị kiểm tra, từ tháng 9 đến 12/2023, Phượng cùng Châu Đăng Khoa 4 lần đưa tổng cộng 16 triệu đồng cho cảnh sát khu vực Nguyễn Tấn Lộc.

Ngoài ra, theo yêu cầu của Lộc, Phượng và Khoa còn chi tiền hàng tháng (từ tháng 9 đến tháng 12/2023) cho sếp Nguyễn Minh Trường (tổng 12 triệu đồng) và 2 cảnh sát khu vực 20 triệu đồng.

Đầu tháng 1/2024, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 1 phối hợp với Công an phường Nguyễn Thái Bình (nay là phường Sài Gòn) phát hiện đàn em của Thu là Hồ Hữu Thọ có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra, thu giữ 2 ống heroin trong túi quần. Mở rộng điều tra, hôm sau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM khám xét chỗ ở của Thu, thu giữ tại phòng ngủ 2 gói ma túy nhỏ. Gần 20 người liên quan đến nhóm tội phạm ma túy này bị bắt giữ sau đó.

Quá trình điều tra, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 3 ngày, chiều nay diễn ra phần xét hỏi.

