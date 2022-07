Trường có ba lớp đỗ chuyên 100%

9C3, 9C1 và 9A2 là ba lớp của trường THCS Archimedes có 100% học sinh trúng tuyển trong kỳ thi vào lớp 10 chuyên thuộc đại học và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Cô Phạm Thanh Mai, giáo viên chủ nhiệm lớp 9C3, cho biết, lớp sĩ số 28 nhưng một học sinh không thi vì lý do sức khỏe. 27 em còn lại đều đỗ từ 2-3 trường chuyên.

Trong số học sinh trúng tuyển, em Nguyễn Quỳnh Chi là thủ khoa chuyên Hoá, THPT Hà Nội - Amsterdam, với 46 điểm; trúng tuyển chuyên Hóa trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và THPT chuyên Đại học Sư phạm.

Em Đinh Trọng An được tuyển thẳng chuyên Hóa THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, đỗ chuyên Hóa THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội và THPT Chu Văn An. Trọng An và Quỳnh Chi đều từng giành giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi Hóa cấp thành phố năm học 2021-2022.

Em Lê Trần Nguyên Khoa trúng tuyển chuyên Hoá của hai trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và THPT Chu Văn An; chuyên Tin THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và chuyên Anh Nhật THPT chuyên Ngoại ngữ.

27 học sinh lớp 9C3 trúng tuyển từ hai trường chuyên trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua. Ảnh: Phạm Thanh Mai

Lớp 9A2 do cô Nguyễn Ngọc Thu Trang chủ nhiệm có 24/24 học sinh "về đích". Lớp có năm bạn đỗ ba trường chuyên, 11 em trúng tuyển từ hai trường. Em Phạm Bảo Hân đỗ cả chuyên Anh (THPT chuyên Ngoại ngữ) và chuyên Văn (THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn).

So với hai lớp trên, lớp 9C1 "về đích" sớm nhất sau khi các trường chuyên thuộc đại học thông báo kết quả hồi giữa tháng 6. Khi đó, 29/29 cùng đỗ chuyên; trong đó 19 em đỗ hai trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.

Theo thầy Võ Quốc Bá Cẩn, chủ nhiệm lớp 9C1, em Bùi Hồng Phương Linh trúng tuyển chuyên 5 trường, gồm chuyên Toán của THPT chuyên Đại học Sư phạm, chuyên Khoa học Tự nhiên, chuyên Hà Nội - Amsterdam và chuyên Anh hai trường: THPT chuyên Ngoại ngữ và chuyên Nguyễn Huệ. Phương Linh là thủ khoa chuyên Toán của THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội và từng giành giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi Toán thành phố năm học 2021-2022.

Đây là năm thứ ba liên tiếp thầy Cẩn chủ nhiệm một lớp có tất cả học sinh cùng đỗ chuyên.

Các thầy cô cho rằng lứa học sinh năm nay thiệt thòi khi phải trải qua thời gian dài học online vì dịch bệnh. Sau khi đi học trực tiếp trở lại, các em chỉ có hai tháng để quay lại với guồng quay của việc học thực sự.

"Khoảng thời gian học online khá dài là thử thách không dễ dàng nhưng các con đã nỗ lực không ngừng, miệt mài học tập và về đích ngoạn mục", cô Thanh Mai nói.

Theo cô Thanh Mai, đỗ chuyên không phải đích đến quan trọng nhất mà mở ra tình yêu với môn học, mang đến những kiến thức và kỷ niệm đẹp ở trường cho học sinh mới là điều thầy cô hướng tới.

Với cô Thu Trang, đây là năm đầu tiên cô làm công tác chủ nhiệm lớp 9, đảm nhiệm cả 9A1 và 9A2. Chờ đợi kết quả của học trò là khoảnh khắc khiến cô hồi hộp nhất. Cô giáo tiếng Anh toại nguyện với kết quả đỗ 100% của lớp 9A2 và chút tiếc nuối khi lớp 9A1 đạt 25/27 bạn trúng tuyển trường chuyên.

"Đạt được kết quả như vậy là cả sự cố gắng của các con", cô Thu Trang chia sẻ.

24/24 học sinh lớp 9A2 giành suất vào trường chuyên. Ảnh: Nguyễn Ngọc Thu Trang

Bình Minh