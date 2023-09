Trường chất lượng cao cho 1.800 học sinh Long An

Trường THPT Nguyễn Trung Trực, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, theo mô hình chất lượng cao vừa khánh thành sáng 6/9.

Công trình gồm 8 khối nhà từ hai đến ba tầng, gồm 36 phòng học, 36 phòng chức năng như hội trường, phòng truyền thống, thư viện, y tế, phòng tư vấn học đường. Ngoài ra, trường cũng đầy đủ các hạng mục phụ trợ như: nhà bảo vệ, nhà xe, hành lang kết nối các khối nhà, nhà ăn, sân cầu lông, khuôn viên cây xanh.

Toàn cảnh trường THPT Nguyễn Trung Trực. Ảnh: VPBank

Ông Đàm Quang Tuyến - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bến Lức cho biết công trình mới hiện đại sẽ giúp phát huy tiềm năng và thế mạnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học hiện có. "Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bến Lức đạt chuẩn quốc gia, trở thành một trong những trường trọng điểm về chất lượng giáo dục của tỉnh", ông Tuyến nói.

Dự lễ khánh thành, sáng 6/9, có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại diện các lãnh đạo trung ương và địa phương. Ông Trương Tấn Sang trước đó là người trực tiếp kêu gọi xây dựng trường. Khởi công từ tháng 9/2022, công trình hoàn thiện sau gần một năm với kinh phí 150 tỷ đồng do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tài trợ.

Bà Phạm Thị Nhung - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Trung tâm quản lý đối tác VPBank. Ảnh: VPBank

Bà Phạm Thị Nhung - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Trung tâm quản lý đối tác (PMC) VPBank, cho biết việc tài trợ xây dựng trường nằm trong định hướng đồng hành phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bến Lức và tỉnh Long An, góp phần môi trường học tập chất lượng cao cho học sinh trên địa bàn. "Tôi tin rằng ngôi trường mang tên vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, cũng là người con ưu tú của Long An, sẽ là nơi các em học sinh thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui, nỗ lực, phấn đấu học tập, xây dựng Long An và Việt Nam ngày càng thịnh vượng", bà Nhung phát biểu trong lễ khánh thành sáng 6/9.

Việc đưa vào sử dụng trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bến Lức là khởi đầu cho quan hệ hợp tác giữa VPBank và tỉnh Long An. Sắp tới, ngân hàng này sẽ tài trợ toàn bộ kinh phí để xây dựng trường THPT Võ Văn Tần tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa với diện tích 2,2 ha, cho khoảng 2.000 học sinh.

Đại diện nhà trường, lãnh đạo địa phương, nhà tài trợ thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: VPBank

Thời gian qua, VPBank đã hỗ trợ sửa chữa và xây mới 30 điểm trường vùng cao trên cả nước, nâng tổng số tiền tài trợ cho các hoạt động an sinh, xã hội của doanh nghiệp lên hơn 1.200 tỷ đồng. Đại diện ngân hàng cho rằng xây dựng cho giáo dục, phát triển thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp. Ngân hàng này sẽ tiếp tục đóng góp cho nền giáo dục thông qua hoạt động xây dựng nhiều điểm trường trong những năm tới.

Hoài Phương