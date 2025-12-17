Trường bị phạt gần 200 triệu đồng nhưng không có tiền nộp

Quảng TrịTrường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy bị xử phạt 196,5 triệu đồng sau khi 41 học sinh bị ngộ độc thực phẩm, nhưng hiệu trưởng cho biết trường không có tiền nộp phạt.

Ngày 17/12, ông Đỗ Văn Mỹ, hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân, cho hay đã nhận quyết định xử phạt của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 3 hành vi vi phạm, tổng mức phạt 196,5 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này vượt quá khả năng chi trả nên nhà trường đã có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân xã Kim Ngân đề nghị hỗ trợ kinh phí nộp phạt.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy. Ảnh: Đắc Thành

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 25/9, bếp ăn của trường chế biến món cá chim kho cho 75 học sinh ăn bữa tối. Sáng hôm sau, 41 em xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định mẫu cá chim kho nhiễm chủng Bacillus cereus sinh độc tố NHE và HBL, là nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.

Sở Y tế xác minh hành vi vi phạm của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhà trường bị phạt 170 triệu đồng do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Ngoài ra, ông Đỗ Văn Mỹ, với tư cách chủ cơ sở bếp ăn của trường, bị phạt 15,5 triệu đồng vì không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trường sử dụng 2 người nấu ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, bị xử phạt thêm 11 triệu đồng. Thời hạn khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt; quá thời hạn, đơn vị vi phạm sẽ bị cưỡng chế thi hành và phải nộp thêm 0,05% mỗi ngày trên số tiền phạt chưa nộp.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy hiện có 199 học sinh, trong đó 75 em học bán trú từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần. Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học nhiều buổi để phản đối một phó hiệu trưởng; Ủy ban nhân dân xã Kim Ngân đã 2 lần đình chỉ công tác nữ phó hiệu trưởng, mỗi lần 15 ngày, để xác minh.

Đắc Thành