Trường bị đình chỉ, sinh viên đi học trong hoang mang

Thu Lan quay trở lại học ở trường Đại học Kinh Bắc cách đây một tuần, dù trường đã bị Bộ Giáo dục đình chỉ tuyển sinh, giảng dạy.

Lan là sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh. Đầu tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đình chỉ hoạt động giáo dục với 12 ngành của trường Đại học Kinh Bắc trong 9 tháng, gồm cả ngành học của nữ sinh.

"Nhận tin này khiến em mông lung tột độ", Lan chia sẻ.

Trong quyết định xử phạt của Bộ, trường Đại học Kinh Bắc buộc phải chuyển người học sang trường khác hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu nếu không chuyển đổi được. Thời gian khắc phục hậu quả là trước ngày 31/12.

Tuy nhiên, cuối tháng 8, trên website, trường Đại học Kinh Bắc thông báo bắt đầu năm học mới, sinh viên trở lại trường từ ngày 3/9. Trong đó, trường cho biết đang khiếu nại quyết định xử phạt, đồng thời "nhiều người học và phụ huynh tha thiết đề nghị được tiếp tục học tập...".

Kỳ này, Lan học ba môn nhưng hai trong số đó là học online, chỉ một môn học tại trường. Lớp hiện có gần 20 sinh viên, khoảng 10 người khác đã nghỉ.

"Em không biết phải chuyển trường như thế nào để vẫn được công nhận ba năm học qua nên tiếp tục đi học", Lan nói.

Thanh, sinh viên năm thứ hai ngành Y khoa, trong tình thế tương tự. Thanh nhìn nhận nếu tiếp tục học, bằng cấp không được công nhận thì vừa mất tiền, vừa mất thời gian. Nhưng chuyển trường cũng không dễ, bởi đây là ngành đặc thù, chuẩn đầu vào khắt khe, không phải muốn là chuyển được. Nam sinh cho hay hiện đóng học phí là hơn 70 triệu đồng một năm.

Còn Tiến, sinh viên năm thứ ba ngành Công nghệ thông tin cho biết khoảng 20 sinh viên trong lớp đã nghỉ hoặc chuyển trường bằng cách xét hồ sơ lại từ đầu. Nam sinh không đăng ký kịp, lại tiếc thời gian học tập ba năm nên vẫn đến trường, nhưng rất lo lắng.

Các sinh viên cho biết đã cùng bạn bè, gia đình liên hệ với trường nhưng đều không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Cả ba hoang mang và bức xúc vì không biết trường dạy có đúng quy định không, và nếu học tiếp thì liệu bằng cấp có được công nhận.

"Cả Bộ và trường đều không hướng dẫn hay hỗ trợ nào để sinh viên có thể chuyển trường", Tiến nói thêm.

Trả lời VnExpress, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc cho sinh viên đi học bình thường như hiện tại ở trường Đại học Kinh Bắc là "không đúng" theo quyết định xử phạt, nhưng không đưa ra thông tin chi tiết hơn. Đơn vị này đang hoàn thiện kết luận kiểm tra và sẽ thông báo trong thời gian tới.

Theo quy chế của Bộ, sinh viên được xem xét chuyển trường nếu đáp ứng nhiều điều kiện, chẳng hạn như không trong năm thứ nhất hoặc năm cuối, đạt ngưỡng đầu vào của trường chuyển đến, được sự đồng ý của hiệu trưởng cả nơi đi và nơi đến...

Vì thế, một cán bộ tuyển sinh đại học ở phía Bắc nhìn nhận việc tiếp nhận sinh viên từ trường Đại học Kinh Bắc là không dễ.

Không có cam kết gì về giá trị văn bằng hay công nhận quá trình học tập, Bình, sinh viên ngành Y khoa đã quyết định nghỉ học. Thuộc diện học liên thông từ y sĩ lên ngành Y khoa, nam sinh vừa nộp hồ sơ và trúng tuyển một trường ở phía Nam.

"Em mới học ở trường Kinh Bắc được một năm, giờ chấp nhận học lại từ đầu còn hơn là sống trong mông lung", Bình nói.

Trường Đại học Kinh Bắc được thành lập năm 2012, trụ sở tại phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Theo báo cáo công khai về hoạt động năm học 2024-2025, trường này tuyển sinh 10 ngành đại học gồm Dược học, Y học cổ truyền, Y khoa, Công nghệ thông tin (IT), Luật kinh tế, Luật, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Kế toán; 2 ngành thạc sĩ Quản lý kinh tế và Luật kinh tế. Tổng số sinh viên là hơn 2.360.

