Trưởng bản cứu 90 người thoát lũ nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Anh Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên, được trao Huân chương Lao động hạng Nhất vì dũng cảm cứu người, tài sản trong trận lũ quét ngày 1/8.

Ngày 18/9, tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 6 của tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đã trao phần thưởng cao quý cho anh Mùa A Thi.

Anh Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: TTXVN

Khoảng 1h ngày 1/8, lũ quét kèm sạt lở đất bất ngờ tràn vào bản Háng Pu Xi khi gần 100 người dân đang ngủ. Trước tình huống khẩn cấp, Trưởng bản Mùa A Thi bất chấp nguy hiểm, chạy khắp bản gõ cửa từng nhà, hô hào bà con nhanh chóng di chuyển khỏi vùng nguy hiểm. Nhờ đó, 90 người được sơ tán kịp thời, tránh được thảm họa.

Ngày 4/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư khen, đánh giá hành động của anh Thi là "hết sức dũng cảm, sáng suốt và quyết đoán", xứng đáng là tấm gương cần được lan tỏa trong xã hội.

Trong hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hôm 13/8, anh Mùa A Thi kiến nghị Đảng, Nhà nước sớm hỗ trợ di dời người dân đến nơi ở an toàn, xây dựng lại nhà cửa, đầu tư hạ tầng thiết yếu như đường, cầu, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, lớp học, trạm y tế. Anh cũng đề xuất hỗ trợ vốn, cây trồng, vật nuôi, đất sản xuất để bà con phục hồi sau mưa lũ.

"Cháu hứa sẽ cùng cán bộ xã triển khai công khai, minh bạch mọi nguồn lực hỗ trợ; tuyên truyền để bà con đồng lòng thực hiện, vừa phát triển kinh tế, vừa giữ rừng, giữ suối, giữ bản sắc văn hóa dân tộc", anh Thi nói.

Sơn Hà