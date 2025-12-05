Trương Bá Chi hầu tòa

Hong KongDiễn viên Hong Kong Trương Bá Chi ra tòa vì bị cộng sự cũ tố cáo vi phạm hợp đồng, đòi bồi thường gần 13 triệu HKD.

Theo St Headline, Bá Chi, 45 tuổi, xuất hiện ở Tòa án tối cao Hong Kong ngày 5/12, cùng bốn trợ lý và luật sư. Cô bị ông Dư Dục Hưng kiện từ năm 2020, trong đơn, ông Dư nói từng chi hơn 40 triệu HKD (hơn 135 tỷ đồng) ký hợp đồng với Trương Bá Chi, với điều kiện cô đóng 6 phim mà công ty của ông yêu cầu. Năm 2012, Dư Dục Hưng và Trương Bá Chi ký hợp đồng đóng thêm hai phim khác, phía công ty sản xuất trả trước Bá Chi cát-xê gần 2,8 triệu HKD (9,4 tỷ đồng).

Bá Chi đeo khẩu trang, từ chối trả lời phỏng vấn khi đến tòa án. Ảnh: St Headline

Ông Dư tố cáo Trương Bá Chi không thực hiện thỏa thuận, cho biết thất vọng về diễn viên, chỉ trích cô "vong ân bội nghĩa, qua cầu rút ván". Dư Dục Hưng yêu cầu Trương Bá Chi bồi thường số tiền gần 13 triệu HKD (44 tỷ đồng).

Tại tòa, Trương Bá Chi nói năm 2014, ông Dư làm giấy tờ giả, tự ý lấy danh nghĩa quản lý để ký hợp đồng với công ty khác, trong khi chưa bàn bạc với Trương Bá Chi. Diễn viên cũng không thừa nhận Dư Dục Hưng từng là quản lý của mình.

Theo Bá Chi, giai đoạn hợp tác, Dư Dục Hưng nhiều lần đe dọa nếu không nghe lời, ông sẽ "hủy sự nghiệp" của diễn viên. Tại tòa, Trương Bá Chi có lúc không kìm được cảm xúc, giọng nghẹn ngào, cho biết lúc đó cô còn trẻ, lo sợ "phải nghỉ hưu khi 18 tuổi" nếu Dư Dục Hưng có ý định hại cô.

Mâu thuẫn giữa Trương Bá Chi và ông Dư Dục Hưng kéo dài nhiều năm, ông Dư từng đăng trên mạng xã hội một bài hát nhằm công kích Trương Bá Chi, với những câu: "Tôi biết rõ cô không trong sạch gì, ai nấy đều tránh xa cô. Tôi biết cô diễn tốt, quá khứ đen tối, vậy mà vẫn tin lời thề thốt của cô".

Bá Chi gia nhập làng giải trí năm 1999, với phim Vua hài, đóng cùng Châu Tinh Trì. Cô còn nổi tiếng với Sư tử Hà Đông, Mèo yêu phải chuột, Tinh nguyện.

Lê Tư xem Trương Bá Chi đóng Triệu Mẫn Trương Bá Chi vào vai Triệu Mẫn khi ghi hình show thực tế hồi tháng 10, cô được đồng nghiệp Lê Tư tới phim trường cổ vũ. Video: Weibo

Người đẹp trải qua cuộc hôn nhân với tài tử Tạ Đình Phong, có hai con trai. Khi ly hôn năm 2011, Bá Chi làm mẹ đơn thân. Năm 2018, cô sinh con trai thứ ba, giấu danh tính người cha. Theo Nextmedia, cậu bé mang họ mẹ, Bá Chi để trống phần "Cha" trong giấy khai sinh của con. Sau sinh, Trương Bá Chi chủ yếu phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc đại lục, đắt show truyền hình, quảng cáo.

Như Anh (theo St Headline)