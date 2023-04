Phú YênAnh Nguyễn Long Giang, 33 tuổi, phụ xe, cho biết ôtô hư phanh khi đổ dốc, tài xế cố tìm đường cứu nạn nhưng không thành đã quyết định lao vào vách núi.

Trước khi tông vách núi, tài xế tìm đường cứu nạn nhưng bất thành Anh Nguyễn Long Giang kể lại thời điểm xe lao dốc. Video: Bùi Toàn

Là một trong 5 người sống sót trong vụ xe chở dưa lao vào vách núi tại huyện Tuy An sáng 3/4, anh Giang (quê Quảng Bình, đang điều trị ở Bệnh viện tỉnh Phú Yên) còn ám ảnh khi nhớ lại thời điểm trước khi tai nạn. Sau một đêm thu hoạch, đến sáng qua dưa được chất đầy thùng phía sau để xe chở đi tiêu thụ.

Khi ôtô chuẩn bị lăn bánh, một số người đến xin tài xế cho quá giang một đoạn ra quốc lộ 1 đón xe về quê. Do quãng đường không xa, tài xế cho mọi người lên ngồi ở giường hai tầng - nơi lái xe nghỉ ngơi. Khoảng 5 km đầu xe chạy bình thường, nhưng khi bắt đầu đến đoạn cua dốc đã có dấu hiệu hư phanh.

Anh Nguyễn Long Giang đang điều trị tại bệnh viện tỉnh Phú Yên. Ảnh: Bùi Toàn

Đang thiu thiu ngủ, anh Giang choàng tỉnh khi nghe tiếng hét lớn từ tài xế. Anh vội lao xuống cố kéo phanh tay của xe nhưng không hiệu quả. Nhiều người xung quanh bắt đầu hoảng loạn, la hét. Tài xế điều khiển xe qua hai khúc cua dài khoảng một km, nhưng không tìm được đường lánh nạn đã quyết định lao vào vách núi.

"Nếu lúc đó tài xế đánh lái xuống vực thì có lẽ không ai còn sống sót", anh Giang nói. Vụ tai nạn làm ba người tử vong trong cabin, một người chết tại bệnh viện và 5 người bị thương nặng. Hiện, chỉ còn hai người điều trị tại bệnh viện tỉnh Phú Yên. Ba nạn nhân khác xin chuyển viện về gần nhà ở Bình Định.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Phú Yên cho thấy xe tải đến địa phương thu mua dưa, sau đó chở ra bán ở Hải Dương. Lúc đầu trên xe có ba người, sau đó thêm 6 người xin đi nhờ. Theo dữ liệu đăng kiểm, ôtô bị nạn tại trọng 18 tấn, sản xuất năm 2017, thời hạn sử dụng đến 2042. Xe còn thời hạn kiểm định đến 30/10/2023; chỉ được phép chở hai người.

Hiện trường xe tải lật vào vách núi khiến 4 người chết, 5 người bị thương, sáng 3/4. Ảnh: Bùi Toàn

Thượng tá Nguyễn Tâm Niệm, Phó công an huyện Tuy An cho biết cách đây hơn hai tháng, đoạn đường này đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến hai người chết. Công an huyện làm văn bản gửi cho Ban An toàn giao thông tỉnh kiến nghị xác định đây là điểm đen tai nạn giao thông đường bộ.

Ngoài ra, thời gian tới đơn vị sẽ lắp đặt thêm các hệ thống biển báo và cảnh báo nguy hiểm, cắm biển giới hạn tốc độ và tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ và xe quá tải.

Kiểm tra hiện trường vào hôm nay, ông Phạm Việt Công, Phó chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết giám sát hành trình cho thấy ở đầu dốc xe tải chạy với vận tốc 57 km/h. Đây là tốc độ hơi nhanh vì đoạn đường nhiều đèo dốc, khúc cua nguy hiểm. Từ đó ông đề nghị địa phương rà soát tổng thể giao thông ở tuyến, tìm những thiếu sót để khắc phục nhằm đảm bảo an toàn.

Bùi Toàn