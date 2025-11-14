Trung vệ Indonesia tranh giải 'Bàn thắng đẹp nhất năm'

Trung vệ Rizky Ridho sánh ngang Lamine Yamal hay Declan Rice ở đề cử giải thưởng Puskas của FIFA, dành cho bàn thắng đẹp nhất năm 2025.

Danh sách đề cử Puskas được FIFA công bố ngày 13/11, gồm 11 siêu phẩm ghi từ 11/8/2024 đến 2/8/2025. Rizky Ridho trở thành cầu thủ Indonesia đầu tiên trong lịch sử ở danh sách này.

Rizky Ridho mừng bàn thắng trong trận Persija Jakarta gặp Arema FC ngày 9/3/2025 trên sân Patriot Candrabhaga, thành phố Bekasi, Tây Java, Indonesia. Ảnh: Persija Jakarta

Bàn thắng của trung vệ 23 tuổi được ghi trong trận Persija Jakarta gặp Arema FC ngày 9/3/2025 trên sân Patriot Candrabhaga, thuộc giải vô địch quốc gia Indonesia (Liga 1). Trong một pha phản công, Ridho bất ngờ dâng cao, nhận đường chuyền của Ryo Matsumura bên trái. Thay vì giữ bóng hay chuyền tiếp, anh sút một chạm từ gần giữa sân, đưa bóng đi thẳng vào góc cao trong sự bất lực của thủ thành Lucas Frigeri. Frigeri cũng mắc sai sót khi lên quá cao và không kịp lùi về.

Rizky Ridho sẽ phải cạnh tranh những bàn thắng đẳng cấp, như pha độc diễn và dứt điểm của Lamine Yamal trong trận gặp Espanyol, hay cú sút phạt của Declan Rice khi Arsenal chạm trán Real Madrid tại tứ kết Champions League.

Trung vệ Indonesia được đề cử 'Bàn thắng đẹp nhất năm' Bàn thắng đẹp của Rizky Ridho.

Bên cạnh ba cầu thủ trên, danh sách đề còn có Alerrandro Souza (CLB Vitoria), Alessandro Deiola (Cagliari), Pedro de la Vega (Cruz Azul), Santiago Montiel (Independiente), Amr Nasser (Al Ahly), Carlos Orrantia (Queretaro), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns) và Kevin Rodrigues (Kasımpaşa). Các bàn thắng đều được FIFA và những đối tác trong hệ thống bóng đá quốc tế chọn theo tiêu chí kỹ thuật, độ khó, tính sáng tạo và tầm ảnh hưởng.

Kết quả giải Puskas sẽ được quyết định theo tỷ lệ 50-50 giữa phiếu bầu của người hâm mộ và hội đồng gồm các huyền thoại FIFA. Người dùng có thể đăng ký trên trang chủ FIFA để chấm điểm ba bàn thắng yêu thích, từ nay đến hạn cuối ngày 3/12.

Kết quả sẽ được công bố trong lễ trao các giải thưởng FIFA như The Best, dự kiến đầu năm 2026.

11 đề cử 'Bàn thắng đẹp nhất năm' của FIFA 11 bàn thắng ở đề cử giải Puskas 2025.

Rizky Ridho sinh ngày 21/11/2001 tại Surabaya, Indonesia. Anh đã ghi bốn bàn trong 50 trận khoác áo đội tuyển Indonesia, cùng đội trẻ giành HC vàng SEA Games 2023.

Ridho không phải cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên được đề cử giải Puskas, mà là Mohd Faiz Subri (Malaysia) năm 2016. Subri ghi bàn cho CLB Penang trong trận gặp Pahang tại giải vô địch Malaysia cùng năm. Subri thậm chí thắng giải Puskas với tỷ lệ 59,46% phiếu bầu. Khi đó, giải thưởng hoàn toàn do người hâm mộ bình chọn.

Giải Puskas lần đầu trao năm 2009, cho Cristiano Ronaldo với cú sút xa cho Man Utd vào lưới Porto ở Champions League. Bàn thắng gần nhất giành giải cũng thuộc về Man Utd, với cú móc bóng ngược của Alejandro Garnacho trong trận gặp Everton ở Ngoại hạng Anh.

Chưa cầu thủ nào giành giải Puskas nhiều hơn một lần. Lionel Messi đang giữ kỷ lục 7 lần được đề cử, nhưng chưa từng thắng giải.

Hoàng An (theo FIFA, CNN)