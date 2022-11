Trung úy công an chiếm đoạt tiền vi phạm

Bình DươngChâu Thanh Đại bị cáo buộc khi là trung uý công an, tổ chức tuần tra kiểm soát đã chiếm đoạt tiền người vi phạm.

Ngày 19/11, Đại, cựu trung úy Công an phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, bị Công an Bình Dương bắt tạm giam để điều tra hành vi Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Đại trong quá trình kiểm đếm tiền của người vi phạm vào tháng 4. Ảnh: PLO

Theo điều tra, trong thời gian công tác tại Công an phường Tân An, ông Đại là chỉ huy tổ công tác gồm nhiều lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố... tổ chức tuần tra kiểm soát, chốt chặn, dừng các phương tiện vi phạm luật giao thông trên đường Nguyễn Chí Thanh để xử lý.

Tháng 4, nhiều người dân phản ánh người vi phạm được ông Đại hẹn gặp tại trụ sở công an phường rồi yêu cầu đưa tiền cho mình để ra kho bạc đóng giúp, nhưng không có biên nhận.

Vào cuộc điều tra, Công an Bình Dương xác định Đại đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tiền của người dân, nên đã kỷ luật, tước quân tịch.

Phước Tuấn