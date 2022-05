Trung úy công an bị cảnh cáo vì đánh người dân bầm tím hai chân

Nghệ AnTrung úy Phạm Văn Ngọc, công an xã Hiến Sơn (Đô Lương), bị kỷ luật cảnh cáo do dùng gậy cao su đánh anh Nguyễn Trọng Bang, 37 tuổi, bầm tím hai chân.

Ngày 19/5, chính quyền xã Hiến Sơn xác nhận ông Ngọc bị điều chuyển công tác tới xã Ngọc Sơn, cùng huyện Đô Lương. Trước đó, do ông Ngọc có vi phạm trong khi thi hành công vụ, Ban thường vụ Đảng ủy xã Hiến Sơn đã kỷ luật cảnh cáo. Liên quan việc này, chính quyền cũng buộc thôi việc với ông Phạm Văn Quân - công an viên xóm.

Theo kết quả xác minh của cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Nghệ An), đêm 10/1 anh Bang, trú xã Hiến Sơn đến nhà mẹ vợ cũ thăm con và có hành động quấy rối. Trung úy Ngọc và công an viên Quân có mặt để giải quyết, đưa anh Bang về trụ sở.

Trước việc anh Bang thách thức và dùng gậy chống lại, ông Ngọc và Quân đã "dùng gậy cao su đánh vào mông, đùi và chân".

Cơ quan điều tra cho rằng, hành vi của hai công an gây ra với anh Bang thuộc trường hợp gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác trong khi thi hành công vụ. Theo kết quả pháp y thương tích của nạn nhân là 0%, do đó nhà chức trách không khởi tố vụ án.

Vết bầm trên chân của anh Bang sau khi bị đánh. Ảnh: CTV

Đại diện gia đình anh Bang cho biết chưa thỏa mãn với mức kỷ luật như trên với hai công an nên sẽ tiếp tục khiếu nại.

Phương Linh