Trung ương thảo luận quy chế bầu cử và chương trình Đại hội Đảng 14

Ngày 7/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận dự thảo quy chế bầu cử, quy chế làm việc, thời gian, nội dung và chương trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, buổi sáng cùng ngày, Hội nghị Trung ương 13 làm việc tại hội trường, thảo luận dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14; dự kiến thời gian, nội dung, chương trình; dự thảo quy chế làm việc và quy chế bầu cử tại Đại hội. Phiên họp do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Bộ Chính trị điều hành.

Trung ương cũng thảo luận tại tổ về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026; báo cáo ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách năm 2026; kế hoạch tài chính - ngân sách ba năm 2026-2028 và kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030.

Buổi chiều, Trung ương tiếp tục thảo luận tại hội trường các nội dung trên, do Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành. Sau đó, Bộ Chính trị họp cho ý kiến tiếp thu, giải trình thảo luận của Trung ương.

Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 13, sáng 6/10. Ảnh: Gia Hân

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng dự kiến tổ chức tháng 1/2026, với 1.588 đại biểu tham dự, gồm 165 Ủy viên Trung ương khóa 13; 353 đại biểu bầu và 1.070 đại biểu chỉ định.

Hôm qua, Trung ương đã thảo luận tờ trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 gồm cả chính thức, dự khuyết; tái cử và tham gia lần đầu; cùng nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14. Sau đó, Trung ương bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tái cử và tham gia lần đầu đối với hai cơ quan này.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 13 sáng 6/10, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14 là công việc "đặc biệt hệ trọng", "then chốt của then chốt", có ý nghĩa quyết định đối với thành công của Đại hội 14 và sự phát triển của đất nước. Ông đề nghị các đại biểu khi giới thiệu nhân sự phải căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo phương hướng công tác nhân sự Đại hội 14 và các quy định liên quan.

Tổng Bí thư yêu cầu đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc lên trên hết; bảo đảm cân đối giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa, ổn định và phát triển, giữa chuyên môn và năng lực thực tiễn; đề cao phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính, hiệu quả của cán bộ. "Trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay rất chú trọng yếu tố đức - sức - tài", ông nói, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Vũ Tuân