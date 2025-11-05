Trung ương giới thiệu nhân sự bầu Chánh án, Phó chủ tịch Quốc hội

Hội nghị Trung ương 14 thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu chức danh Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao và Phó chủ tịch Quốc hội.

Chiều 5/11, Văn phòng Trung ương Đảng phát thông cáo cho biết trong ngày làm việc đầu tiên, Trung ương đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự chức danh Phó chủ tịch Quốc hội khóa 15 và Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 4/11, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó tổng thường trực Thanh tra Chính phủ, được Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng ngày, Bộ Chính trị cũng điều động ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa 13, ngày 5/11/2025. Ảnh: Phạm Thắng

Ông Nguyễn Văn Quảng 56 tuổi, tiến sĩ Luật, quê Hải Phòng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 và Đại biểu Quốc hội khóa 15.

Trưởng thành từ ngành kiểm sát, ông Quảng từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng; Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP HCM; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP HCM; Phó viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2015-2020.

Cuối năm 2019, ông được Ban Bí thư luân chuyển làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Gần một năm sau, ông được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy. Sau khi Đà Nẵng hợp nhất với Quảng Nam, ông được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mới.

Đầu tháng 9/2025, ông được Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Thường trực Thanh tra Chính phủ và làm Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao từ 4/11/2025.

Ông Đỗ Văn Chiến 63 tuổi, là kỹ sư Nông nghiệp, quê tỉnh Tuyên Quang. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 (dự khuyết), 11, 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15.

Ông từng làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Tháng 4/2021, ông làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc việt Nam và được bầu bổ sung làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 tháng 5/2024.

Vũ Tuân