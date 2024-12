Trung tướng Lê Hồng Nam: Tội phạm tại TP HCM 'được kéo giảm'

Theo Giám đốc Công an TP HCM, tội phạm tại địa bàn đã được kéo giảm, song dịp cuối năm có thể diễn biến phức tạp, nên cần tổng tấn công trấn áp trong 2 tháng.

Ngày 15/12, chỉ đạo tại lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, giao nhiệm vụ cho lực lượng phải đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui Tết Nguyên đán; các hoạt động kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, chỉ đạo tại lễ ra quân trấn áp tội phạm, ngày 15/12. Ảnh: Quốc Thắng

Theo thống kê, trật tự xã hội tại TP HCM được kéo giảm sâu so với cùng kỳ (giảm 18,16%). Các loại tội phạm đường phố được trấn áp mạnh; trong đó án Cướp tài sản giảm hơn 11% (tỷ lệ khám phá hơn 92%), Cướp giật tài sản giảm 26,92% (khám phá đạt 91,61%)...

Công an thành phố đã triệt phá nhiều đường dây, tổ chức tội phạm về kinh tế, tham nhũng (1.357 vụ, 1.467 người liên quan); vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm có 1.121 vụ, 1.138 người liên quan; tội phạm về ma túy đã "giảm cầu, kiểm soát nguồn cung" khi phát hiện 3.162 vụ, bắt 8.163 người (tăng 1.085 vụ, tương ứng 52,24%), thu giữ hơn 1,14 tấn ma túy các loại...

Trung tướng Lê Hồng Nam cho rằng, thời gian qua, với sự nỗ lực của lực lượng, tình hình tội phạm đã được kiềm chế, kéo giảm. Tuy nhiên, theo quy luật, thời điểm cuối năm, các loại tội phạm sẽ gia tăng, có thể ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Công an, TP HCM đã huy động lực lượng, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trong 2 tháng (từ 15/12 đến 14/2/2025).

Lực lượng cảnh sát trong buổi lễ ra quân. Ảnh: Quốc Thắng

Người đứng đầu lực lượng công an thành phố đặt ra 5 mục tiêu: trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tệ nạn ma túy; tín dụng đen; đường phố; công nghệ cao và các băng nhóm có tổ chức, mang yếu tố nước ngoài; phải chủ động nhận diện, dự báo tình hình những vấn đề liên quan, đấu tranh hiệu quả, không để bị động, bất ngờ.

Công an thành phố phải tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, giải quyết các mâu thuẫn xã hội, đảm an sinh xã hội; quản lý hiệu quả các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cơ sở hoạt động "biến tướng" có nguy cơ phức tạp về hình sự, ma túy...

Tham dự lễ ra quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Dương Ngọc Hải đánh giá cao những thành tích công an thành phố đã đạt được. Theo ông, 2025 là năm thành phố "tăng tốc" nên công tác đảm bảo an ninh trật tự sẽ có nhiều yêu cầu, nhiệm vụ hơn.

Lực lượng Bộ Tư lệnh TP HCM. Ảnh: Quốc Thắng

Trước đó, Bộ Công an cho biết từ 15/12 đến 14/2/2025, công an các đơn vị, địa phương sẽ đồng loạt ra quân tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự với quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán và các sự kiện lớn của đất nước.

Quốc Thắng