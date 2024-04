Trưng Trắc khuôn phép, Trưng Nhị phóng khoáng trong tiểu thuyết

Tác giả Phong Nguyen xây dựng tính cách đời thường lẫn binh pháp của Hai Bà Trưng trong tiểu thuyết lịch sử "Trống đồng".

Sách ra mắt lần đầu bản tiếng Anh tại Mỹ năm 2022, sau đó, Đăng Thư dịch sang tiếng Việt, do Omega+ phát hành trong nước năm nay. Trống đồng thuộc thể loại truyện hư cấu dựa trên dữ kiện lịch sử. Bối cảnh là những năm 40 đầu Công lịch, chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị lãnh đạo đội quân phụ nữ Lạc Việt khởi nghĩa chống đô hộ của nhà Hán.

Không có tư liệu về tính cách đời thực của Trưng Trắc, Trưng Nhị, điều đó tạo khoảng trống để nhà văn hư cấu. Phong Nguyen xây dựng hình tượng Trưng Trắc khôn ngoan, luôn giữ gìn khuôn phép, chú trọng việc học hành và trau dồi binh pháp. Còn người em Trưng Nhị quyết liệt và phóng khoáng, thích rong chơi, giao du với nhiều tầng lớp xã hội bên ngoài cung điện Mê Linh.

Bìa cuốn "Trống đồng". Ảnh: Omega+

Thi Sách - gia sư của hai chị em - là người sâu sắc và thâm thúy còn Man Thiện nương - mẹ của Hai Bà Trưng - hiện lên quả cảm. Tác giả còn hư cấu một số nhân vật để phục vụ ý tưởng nghệ thuật, như Kha - cận vệ của gia đình Lạc tướng Mê Linh hay Phùng Thị Chính - người phụ nữ chuyên lo việc bếp núc.

Tiểu thuyết mô tả sự áp bức của nhà Hán về sưu thuế, áp đặt luật tục trong hôn nhân và đời sống sinh hoạt của người dân Lạc Việt. Lòng căm thù của Trưng Trắc - Trưng Nhị lên đến đỉnh điểm khi Thái thú Tô Định của nhà Hán chém đầu Lạc tướng Mê Linh cùng Thi Sách - chồng của Trưng Trắc và thảm sát gia nhân của Cung điện Mê Linh.

Trong hoàn cảnh đó, Hai Bà đứng lên kêu gọi phụ nữ khắp Lạc Việt thành lập đạo nữ binh mạnh mẽ nổi dậy chống lại quan quân nhà Hán. Chiến thắng của cuộc khởi nghĩa mở ra một thời kỳ tự do và độc lập cho dân tộc. Tác phẩm tập trung mô tả về binh pháp trong cuộc chiến.

Phong Nguyen sinh năm 1978 tại Mỹ, thời nhỏ nghe truyện Hai Bà Trưng qua lời kể của cha. Câu chuyện gây cho ông sự tò mò về lịch sử xa xưa của đất nước nguồn cội. Tác giả hiện là giáo sư Đại học Missouri. Trước đó, Phong Nguyen tốt nghiệp Providence College, học thạc sĩ tại Emerson College và lấy bằng tiến sĩ ở University of Wisconsin-Milwaukee.

Tác giả từng phát hành các cuốn Roundabout: An Improvisational Fiction (2020), Pages from the Textbook of Alternate History (2019), The Adventures of Joe Harper (2016), Memory Sickness and Other Stories (2011).

Nghinh Xuân