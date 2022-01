Trúng tiếng sét ái tình dù đã có chồng

Tôi may mắn có mối tình đẹp. Anh là người thông minh, trưởng thành so với tuổi, yêu thương và chăm lo cho tôi hết mực.

Tôi bướng bỉnh và trẻ con, có chút nhan sắc nên nhiều người để ý. Trong sáu năm yêu nhau, có nhiều khó khăn, chủ yếu do hai đứa còn non nớt kinh nghiệm, chưa hiểu chuyện, hiểu đời. Rồi chúng tôi đều quyết tâm vượt qua và giờ về chung nhà. Khi ở bên anh, tôi cảm thấy rất an toàn, tin tưởng. Anh luôn hướng tôi tới những lý tưởng tốt đẹp, là cảm hứng để tôi trở thành một người tốt hơn.

Trong quá khứ, tôi có lần cảm nắng một người nhưng đã vượt qua được và rất tự hào về điều này. Qua lần đó tôi tưởng mình hiểu hơn về tình yêu, tưởng từ nay sẽ không bao giờ có cảm tình với người khác giới nào nữa và chỉ yêu chồng. Tôi rất tự tin mình có thể vượt lên sự quan tâm và tán tỉnh của những người đàn ông xung quanh. Mọi thứ khá tốt đẹp cho đến gần đây tôi gặp một người và cả hai bị tiếng sét ái tình. Tôi biết việc này rất ngớ ngẩn nhưng cảm xúc là thật.

Người này âm thầm quan tâm dù biết tôi không còn độc thân. Ban đầu tôi cố tình lảng tránh và lờ đi, rồi theo thời gian cả hai luôn quan tâm và để ý đến nhau. Tôi cũng nhận ra người này thật lòng, chẳng may có cảm tình với tôi và chưa vượt qua được. Chúng tôi chưa đi quá giới hạn, tất cả chỉ là ánh nhìn, hành động quan tâm, sự lo lắng, nhớ nhung. Nếu chồng là người đem cho tôi sự an toàn, tin tưởng, hướng tôi tới những điều tốt đẹp thì anh này mang lại cho tôi niềm vui, sự vô lo vô nghĩ, quan trọng nhất là khơi dậy một phần tính cách trong tôi. Cả hai tính tình giống nhau, sống thiên về cảm xúc, bồng bột, thiếu lý trí, thiếu sự trưởng thành.

Thực sự tôi thấy mình thật điên dở. Tôi phát hiện ra phần tối của bản thân. Phải làm sao để toàn tâm toàn ý với một người trong tình yêu? Có cách tập luyện nào để làm chủ cảm xúc tốt hơn? Có phải tôi tự đề cao bản thân quá không? Tình yêu của tôi với chồng có vấn đề gì chăng? Tại sao tôi vẫn còn chỗ cho một nguời khác? Tại sao tôi lại cảm thấy người mới này là một phần của mình? Hay đơn giản là hợp tính nên có thể là bạn thân? Có thể có tình bạn khác giới được không hay sẽ khó giữ mình?

Hiền

