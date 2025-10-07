Trung thu tại ngôi miếu 300 năm tuổi của người Hoa ở TP HCM

Miếu Nhị Phủ (Hội quán Nhị Phủ) nằm trên đường Hải Thượng Lãn Ông là một trong những nơi sinh hoạt cộng đồng chính của người Hoa ở phường Chợ Lớn. Miếu xây khoảng năm 1730 thờ nhị vị Phúc Đức Chính Thần (hai vị Bổn Đầu Công), những vị thần bảo hộ dân cư và thương nhân.

Hàng năm, tại miếu có lễ vía diễn ra vào rằm tháng Giêng và rằm tháng Tám tương ứng với ngày sinh và ngày hóa của Ông Bổn.

Theo số liệu thống kê dân số năm 2019, có hơn 500.000 người Hoa đang sống TP HCM, tập trung ở các quận cũ như 5, 6, 8, 10 và 11.