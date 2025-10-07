Trung thu tại ngôi miếu 300 năm tuổi của người Hoa ở TP HCM

Miếu Nhị Phủ (Hội quán Nhị Phủ) nằm trên đường Hải Thượng Lãn Ông là một trong những nơi sinh hoạt cộng đồng chính của người Hoa ở phường Chợ Lớn. Miếu xây khoảng năm 1730 thờ nhị vị Phúc Đức Chính Thần (hai vị Bổn Đầu Công), những vị thần bảo hộ dân cư và thương nhân.
Hàng năm, tại miếu có lễ vía diễn ra vào rằm tháng Giêng và rằm tháng Tám tương ứng với ngày sinh và ngày hóa của Ông Bổn.
Theo số liệu thống kê dân số năm 2019, có hơn 500.000 người Hoa đang sống TP HCM, tập trung ở các quận cũ như 5, 6, 8, 10 và 11.
Các thành viên trong ban trị sự hội quán làm lễ cúng trước khi khai hội.
Nổi bật trong ngày hội đêm rằm tại miếu là màn biểu diễn đi cà kheo của các vị bát tiên.
Bát Tiên là những vị nổi tiếng trong thần thoại và Đạo giáo, tượng trưng cho tám kiểu người trong xã hội là nam, nữ, già, trẻ, giàu, nghèo, quý tộc và thường dân. Họ có nhiều phép thần thông riêng, được thờ trong miếu, chùa của người Hoa.
Anh Trương Khanh hóa thân thành nhân vật Hán Chung Ly - tiên ông bụng to, cầm quạt thần có thể hồi sinh người chết.
Đây là năm thứ 20 anh cải trang thành nhân vật này ở lễ hội tại miếu Nhị Phủ. "Dù bận rộn mấy thì dịp Trung Thu nào tôi cũng tham gia, được bà con vui vẻ chào đón hạnh phúc lắm", người đàn ông 38 tuổi nói.
Hoài Thương, 19 tuổi, (cầm điện thoại) cùng bạn chụp hình với các vị Bát Tiên. Đây là lần đầu nữ sinh tới đây sau khi xem các video về lễ hội ở miếu Nhị Phủ trên mạng xã hội.
Mưa nặng hạt nhưng nhiều người vẫn đứng kín khoảng sân nhỏ trong chánh điện xem lân sư rồng và hành lễ tại các gian thờ.
Cơn mưa đến khi vừa hoàn tất phần lễ cúng khiến nhiều người tham dự xem đó là điềm lành, là dấu hiệu cho sự chứng giám của thần linh.
Xuyên suốt lễ hội là các màn trình diễn âm nhạc truyền thống của cộng đồng người Hoa Phúc Kiến tại Miếu Nhị Phủ.
