Trung thu ở Hà Nội hơn 100 năm trước qua ảnh

Dịp cận kề Tết Trung thu, bộ ảnh ghi lại không khí lễ hội này của Léon Busy (1874-1951) được chia sẻ lại trên nhiều trang cộng đồng. Các bức ảnh do ông thực hiện năm 1915 ở các tuyến phố Hàng Gai, Hà Nội, hiện thuộc Bảo tàng Albert Kahn, Pháp.

Trong hình, nhiếp ảnh gia chụp những chiếc lồng đèn cá chép, ông sao - món đồ chơi quen thuộc của trẻ em.