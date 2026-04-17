Trung tâm Y khoa Phương Nam thêm lựa chọn khám chữa bệnh tại Đà Lạt

Sau hơn ba tháng đi vào hoạt động tại 189 Hai Bà Trưng, Trung tâm Y khoa Phương Nam đang trở thành điểm chăm sóc sức khỏe được nhiều người dân Lâm Đồng lựa chọn.

Từ đầu năm 2026, Trung tâm Y khoa Phương Nam chính thức chuyển đổi mô hình và vận hành cơ sở mới tại số 189 Hai Bà Trưng, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Sau hơn một quý phục vụ, trung tâm ghi nhận sự tăng trưởng ổn định về lượt bệnh nhân đến thăm khám, điều trị ngoại trú và tầm soát sức khỏe định kỳ.

Người dân địa phương đến khám bệnh tại Trung tâm Y khoa Phương Nam. Ảnh: Trung tâm Y khoa Phương Nam

Với không gian rộng rãi và quy trình hiện đại, cơ sở 189 Hai Bà Trưng đã giải quyết tốt bài toán chờ đợi cho người dân. Hệ thống 13 chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng đáp ứng đa dạng nhu cầu từ cấp cứu tổng hợp, nội khoa, sản phụ khoa đến các chuyên khoa sâu như tầm soát ung thư và điều trị xương khớp.

Chị Lê Cẩm Châu (ngụ tại Đà Lạt), một bệnh nhân vừa hoàn tất đợt tái khám định kỳ cho biết: "Tôi đã theo dõi sức khỏe tại đây từ những ngày đầu trung tâm chuyển về địa chỉ mới. Điểm tôi hài lòng nhất là sự ổn định trong chất lượng dịch vụ, bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng và máy móc chẩn đoán hiện đại, cho kết quả nhanh chóng".

Khuôn viên bên ngoài của Trung tâm Y khoa Phương Nam. Ảnh: Trung tâm Y khoa Phương Nam

Thời gian qua, Trung tâm Y khoa Phương Nam không ngừng tối ưu hóa các trang thiết bị kỹ thuật cao để hỗ trợ bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị chính xác. Đơn cử, hoạt động nội soi tiêu hóa tích hợp AI giúp phát hiện sớm các tổn thương niêm mạc và các khối u, polyp ở giai đoạn khởi phát. Hệ thống CT Scanner và siêu âm 5D cung cấp hình ảnh chi tiết, hỗ trợ đắc lực trong tầm soát bệnh lý nội tạng, tim mạch và theo dõi thai kỳ. Liệu pháp PRP (huyết tương giàu tiểu cầu) được triển khai hiệu quả trong điều trị thoái hóa khớp gối và các bệnh lý cơ xương khớp, giúp bệnh nhân phục hồi vận động mà không cần can thiệp phẫu thuật.

Việc ứng dụng công nghệ hiện đại giúp nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán và hiệu quả điều trị tại Trung tâm Y khoa Phương Nam. Ảnh: Trung tâm Y khoa Phương Nam

BSCKI Nguyễn Trọng Quốc, Giám đốc chuyên môn của trung tâm, chia sẻ: "Sau hơn 3 tháng vận hành, chúng tôi đã chuẩn hóa được quy trình phối hợp đa chuyên khoa. Mục tiêu của Phương Nam là duy trì sự tin cậy thông qua kết quả điều trị thực tế và trải nghiệm tích cực của mỗi bệnh nhân".

Bên cạnh công tác chuyên môn, trung tâm còn khẳng định vai trò hỗ trợ hành chính y tế thông qua dịch vụ "Khám sức khỏe lái xe" liên kết dữ liệu điện tử trực tiếp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Dịch vụ này giúp người dân thực hiện thủ tục đổi bằng lái online thuận tiện, tiết kiệm thời gian đáng kể.

Đặc biệt, các khoa mũi nhọn như Sản, Nhi và Tai Mũi Họng vẫn duy trì lịch khám ngoài giờ và cuối tuần, đáp ứng nhu cầu của những người có lịch trình bận rộn.

Kim Anh