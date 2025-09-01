Trung tâm triển lãm VEC đón 1,2 triệu lượt khách sau ba ngày

Tại VEC, trong ba ngày đầu tiên mở cửa (28-30/8), Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" thu hút hơn 1,18 triệu lượt khách
Riêng trong ngày thứ ba, sự kiện ghi nhận 650.000 khách tham quan.
Không gian triển lãm cả trong nhà và ngoài trời, với tổng diện tích gần 260.000m2 được thiết kế hiện đại, tiện ích đa dạng khiến du khách không khỏi choáng ngợp, thích thú.
Nhiều khách du lịch ấn tượng với bãi đỗ xe được phân thành 5 khu, tổng diện tích 18 ha, quy mô 10.000 chỗ. Khách đi xe điện có thể sạc pin miễn phí tại bãi.
"Mình đi xe điện tới, vừa được sạc miễn phí vừa có nhân viên chỉ dẫn tận tình. Dù trên đường có hơi tắc nhưng đến nơi mọi thứ rất thuận tiện nên mọi cảm giác mệt mỏi đều tan biến. Cả nhà ngay lập tức khởi động hành trình khám phá đã lên lịch từ trước", anh Quang Minh (38 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.
VEC cùng ban tổ chức triển lãm bố trí 12 quầy thông tin trong nhà và ngoài trời để đón tiếp du khách trong nước và quốc tế.
Gần 2.000 lễ tân và tình nguyện viên túc trực 24/7, sẵn sàng giải đáp thắc mắc và hướng dẫn chi tiết, giúp du khách trải nghiệm tại VEC thuận tiện hơn.
Để giúp du khách di chuyển dễ dàng tới các không gian triển lãm ngoài trời, ban tổ chức còn sắp xếp hai tuyến xe điện nội khu miễn phí, sẵn sàng đưa du khách di chuyển từ bãi đỗ xe, nơi dừng chân đầu tiên đến hệ thống các sảnh của Nhà triển lãm Kim Quy và sân triển lãm ngoài trời. Nhờ vậy, khách tham quan có thể tiết kiệm thời gian di chuyển, trải nghiệm tối đa nội dung của triển lãm và có thêm cơ hội khám phá trọn vẹn VEC.
Không gian VEC còn có dịch vụ ăn uống ngoài trời và trong nhà. Khu vực bên trong, tầng 2 của sảnh chính là bốn khu ẩm thực, quy tụ nhiều thương hiệu quen thuộc để khách nghỉ chân, nạp năng lượng. Bên cạnh đó, tầng 1 tòa A Nhà triển lãm Kim Quy và gian hàng của các địa phương cũng giới thiệu sản vật OCOP đặc trưng ba miền.
Ngoài trời, du khách cũng có thể dừng chân tại sân Bắc và sân Tây, nạp năng lượng với hơn 114 ki-ốt ẩm thực. Trong đó, tại sân Tây, "Đoàn tàu Ẩm thực Bắc - Nam" đưa du khách vào một chuyến du ngoạn vị giác xuyên Việt với hàng trăm món ngon từ 34 tỉnh thành.
Ngoài ra, VEC còn thiết kế các khu vực công cộng rộng rãi, thuận tiện cho du khách nghỉ ngơi sau các chặng trải nghiệm. Nơi đây phục vụ đồ giải khát với hàng loạt quán cà phê lưu động đặt rải rác quanh Nhà triển lãm Kim Quy và ngoài trời. Khu vực còn có hệ thống wifi miễn phí, 925 nhà vệ sinh trong nhà và ngoài trời có khu riêng dành cho người khuyết tật, trạm y tế và cấp cứu tại chỗ…
VEC có khoảng 100 sự kiện, hoạt động trải nghiệm mỗi ngày, hàng trăm gian hàng trải dài trong nhà và ngoài trời. Do đó, khách tham quan có thể tìm các góc check-in. Trong đó, các bạn trẻ thường ghé qua khu khoa học, công nghệ, nơi có robot thông minh, màn hình tương tác và những ứng dụng thực tế ảo.
Các gia đình có riêng một không gian để gắn kết với con trẻ, gồm khu vui chơi rộng lớn và nhiều khu vực trải nghiệm kết hợp giữa giáo dục, công nghệ và giải trí.
Vào tối 2/9 và 5/9, VEC sẽ có chương trình bắn pháo hoa tầm cao. Dù đón lưu lượng khánh khổng lồ, toàn bộ hệ thống tổ chức vẫn vận hành nhịp nhàng, từ bố trí xe đưa đón, điểm nghỉ ngơi, khu ẩm thực đa dạng, không gian mát mẻ đến các chương trình biểu diễn đúng lịch, công tác y tế kịp thời, tránh tình trạng chen lấn, mất trật tự, an ninh...
Trung tâm còn có gần 2.000 tình nguyện phối hợp cùng lực lượng điều phối để tạo nên một khối thống nhất, thể hiện tinh thần đoàn kết toàn dân trong sự kiện quan trọng của đất nước.
Nhật Lệ
Ảnh: Vingroup