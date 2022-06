Trung tâm tim mạch trẻ em hiện đại nhất phía Nam hoạt động

TP HCMSáng 3/6, Trung tâm Tim mạch trẻ em và Trung tâm Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, quy mô 12 tầng với với 225 giường kèm trang thiết bị hiện đại, chính thức vận hành.

Phó giáo sư Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết Trung tâm Tim mạch trẻ em gồm các khoa Nội tim mạch, Ngoại tim mạch, Đơn vị thông tim - điện sinh lý, Hồi sức ngoại, Hồi sức tim. Nơi này sẽ triển khai các kỹ thuật điều trị từ đơn giản đến chuyên sâu, phức tạp nhất với đầy đủ các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, đặc biệt sẽ triển khai kỹ thuật ghép tim trẻ em trong thời gian tới.

Trong khi đó, Trung tâm Hồi sức cấp cứu với hệ thống máy thở hiện đại, phòng áp lực âm, máy lọc máu liên tục, máy ECMO..., sẽ triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu trong hồi sức cấp cứu nhi ngang tầm khu vực và thế giới.

Trong khối nhà mới được khánh thành lần này, ngoài Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Hồi sức Cấp cứu Nhi còn có những chuyên khoa sâu về Mắt, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng. Đây cũng là nơi đào tạo, huấn luyện và chuyển giao các kỹ thuật cho nhiều bệnh viện trong và ngoài nước, đồng thời cũng là nơi hợp tác quốc tế với nhiều bệnh viện, chuyên gia hàng đầu thế giới.

Theo phó giáo sư Hùng, đây là trung tâm đầu tiên khánh thành trong cụm công trình gồm ba khối nhà hiện đại tại bệnh viện bằng kinh phí từ nguồn ngân sách của thành phố, khởi công năm 2019. Dự kiến vài tháng tới, Trung tâm Sơ sinh và Trung tâm Ngoại khoa cũng chính thức hoạt động. Ngoài ra, một công trình khác là Trung tâm Bệnh lý nhiệt đới vừa được phê duyệt chủ trương xây mới hồi tháng 4.

Trung tâm Tim mạch trẻ em và Trung tâm Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Lê Phương

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đánh giá việc khánh thành trung tâm không chỉ là niềm vui của Bệnh viện Nhi đồng 1, của ngành y tế mà còn của cả thành phố, là món quà ý nghĩa chúc mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1/6. Các khối nhà mới đưa vào hoạt động giúp đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh cho trẻ em thành phố và các tỉnh phía Nam, giúp bệnh viện tiếp tục phát triển xứng tầm là cơ sở chuyên khoa nhi tuyến cuối ở khu vực phía Nam và cả nước.

Theo người đứng đầu chính quyền TP HCM, thời gian qua, thành phố khánh thành cũng như triển khai xây mới nhiều công trình bệnh viện; khẩn trương hoàn thiện các cơ sở y tế cửa ngõ, quận huyện; sửa chữa xây mới các trạm y tế...

"Điều này giúp tăng thêm nguồn lực cơ sở vật chất hiện đại hơn, có điều kiện để đội ngũ thầy thuốc phát huy được tài năng, chăm sóc tốt hơn sức khỏe nhân dân thành phố và cả nước, cứu sống nhiều bệnh nhân hơn", ông Mãi nói và cho biết thêm thành phố cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường tiếp cận các kỹ thuật cao trên thế giới, phấn đấu trở thành trung tâm y tế hàng đầu khu vực.

Nhi đồng 1 là bệnh viện chuyên khoa nhi đầu ngành khu vực phía Nam, phụ trách chỉ đạo tuyến về nhi khoa cho các tỉnh, thành từ TP HCM đến Cà Mau. Bệnh viện được định hướng phát triển trở thành trung tâm chuyên sâu toàn diện về nhi khoa, ngang tầm với các nước trong khu vực, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh phía Nam, trong đó tập trung phát triển 5 mũi nhọn chuyên sâu gồm hồi sức cấp cứu nhi, phẫu thuật nhi, sơ sinh, bệnh lý nhiễm trùng và tim mạch nhi.

Bệnh viện Nhi đồng 1 triển khai phẫu thuật tim kín từ năm 2004, sau đó mổ tim hở năm 2007, thông tim can thiệp năm 2009. Những năm sau đó, đơn vị này liên tục phát triển kỹ thuật mổ tim sơ sinh, can thiệp điện sinh lý, ECMO, MRI, chẩn đoán tiền sản. Đến nay, bệnh viện đã mổ tim hơn 5.000 trẻ bị tim bẩm sinh và hơn 8.000 trẻ bị bệnh tim mạch được thông tim can thiệp. Chương trình phẫu thuật tim kín ra đời đã hạ thấp tỷ lệ tử vong bệnh tim bẩm sinh từ 7,7% xuống còn 2,95%. Với chương trình phẫu thuật tim hở và thông tim can thiệp, tỷ lệ tử vong bệnh tim bẩm sinh kể từ năm 2018 chỉ còn dưới 1%.

Lê Phương