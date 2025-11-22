Trung tâm Tiếng Trung Ni Hao ưu đãi cho học viên đăng ký sớm

Học viên đăng ký khóa học tại Tiếng Trung Ni Hao từ tháng 11 năm nay có thể nhận ưu đãi đến 20% học phí, cùng hàng nghìn quà tặng.

Theo đại diện trung tâm, tiếng Trung đang trở thành công cụ kết nối quan trọng trong mạng lưới kinh tế - văn hóa quốc tế, với hơn 1,4 tỷ người sử dụng trên toàn cầu. Số lượng học bổng du học Trung Quốc dành cho sinh viên Việt Nam cũng tăng đều qua các năm, mở rộng cơ hội học tập và nghề nghiệp.

Đón đầu xu hướng đó, trung tâm Tiếng Trung Ni Hao triển khai chương trình "Năm mới - Ngôn ngữ mới", khuyến khích người học khởi đầu năm 2026 bằng hành trình phát triển bản thân thông qua ngôn ngữ.

Chương trình "Năm mới - Ngôn ngữ mới". Ảnh: Tiếng Trung Ni Hao

Trong khuôn khổ chương trình, trung tâm mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn cho học viên đăng ký sớm, gồm giảm đến 20% học phí, tặng voucher các dịch vụ Grab lên đến 500.000 đồng, hàng nghìn voucher di chuyển đến cơ sở Tiếng Trung Ni Hao. Chương trình còn có nhiều phần quà như lịch năm mới, túi tote, phiếu quà tặng Phúc Long, Highland Coffee, Domino's Pizza.

Một buổi học tại trung tâm Tiếng Trung Ni Hao. Ảnh: Tiếng Trung Ni Hao

Tiếng Trung Ni Hao hiện triển khai nhiều khóa học đa dạng phù hợp với từng mục tiêu như tiếng Trung giao tiếp ứng dụng, tiếng Trung thương mại, tiếng Trung thiếu nhi thần đồng và khóa học Shenyu online cho người bận rộn.

Được thành lập từ năm 2018, Tiếng Trung Ni Hao hướng đến tầm nhìn xây dựng hệ sinh thái giáo dục tiếng Trung hàng đầu Việt Nam. Sau hơn 7 năm hoạt động, trung tâm đồng hành hơn 10.000 học viên, áp dụng phương pháp giảng dạy khoa học, lộ trình học cá nhân hóa và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm giúp học viên giao tiếp tiếng Trung tự tin.

Đội ngũ Trung tâm Ni Hao tại cơ sở Phú Mỹ Hưng. Ảnh: Tiếng Trung Ni Hao

Năm 2025, đơn vị được vinh danh trong Top 10 hệ thống đào tạo tiếng Trung tốt nhất Việt Nam tại lễ trao giải The Best of Vietnam 2025, đánh dấu bước tiến trong hành trình xây dựng môi trường học tập toàn diện, chất lượng cao.

Thái Anh