Trung tâm tiếng Đức CMMB giới thiệu các chương trình đào tạo nghề

CMMB giới thiệu các chương trình đào tạo nghề, chia sẻ góc nhìn giúp học viên, phụ huynh hiểu rõ sự khác biệt giữa du học nghề và visa làm việc 18A, 18B tại Đức.

Đại diện trung tâm CMMB cho biết, nhiều học viên và phụ huynh hiện còn băn khoăn giữa du học nghề và visa làm việc 18A, 18B. Theo đó, du học nghề Đức là chương trình vừa học vừa làm kéo dài từ 2 đến 3,5 năm, dành cho người đã tốt nghiệp THPT. Trong quá trình học, học viên được nhận lương thực tập hàng tháng và tham gia lộ trình đào tạo bài bản để lấy bằng nghề chuẩn Đức. Trong khi đó, visa 18A và 18B phù hợp với người đã có bằng cấp tại Việt Nam được Đức công nhận, trong đó 18A dành cho người có bằng trung cấp hoặc cao đẳng nghề, còn 18B áp dụng với người có bằng đại học trở lên.

Đơn vị này nhận định, cả ba hướng đi đều hợp pháp và có thể mở ra cơ hội phát triển lâu dài, nhưng lựa chọn phù hợp cần dựa trên nền tảng và mục tiêu của từng cá nhân. Về dài hạn, du học nghề được xem là con đường chuẩn hóa và bền vững, giúp học viên có thu nhập khi thực tập, bằng cấp chuẩn Đức và cơ hội việc làm cao nhờ gắn kết chặt với doanh nghiệp.

Hội thảo Du học nghề Đức tại Hà Nội. Ảnh: CMMB Việt Nam

Visa 18A, 18B có lợi thế rút ngắn giai đoạn học và cho phép đi thẳng vào làm việc, song rủi ro cao nếu hồ sơ không chuẩn hoặc hợp đồng sai ngành. Một số trường hợp vì chọn lối đi nhanh, làm hồ sơ sai bản chất, dẫn đến phải làm lao động phổ thông, khó hòa nhập và ít cơ hội thăng tiến.

Theo CMMB, du học nghề Đức phù hợp với học sinh, sinh viên trẻ muốn xây nền tảng vững về nghề và tiếng Đức, hướng đến ổn định lâu dài. Trong khi đó, visa 18A và 18B thích hợp với người có kinh nghiệm làm việc, thường trên 30 tuổi, nhưng cần hợp đồng đúng ngành, minh bạch quyền lợi. Nếu thiếu thông tin, hồ sơ không đúng chuẩn, hình thức này dễ biến tướng thành xuất khẩu lao động trá hình, gây mất thời gian, tiền bạc và cơ hội.

Đại diện CMMB cùng phụ huynh trong hoạt động tiễn sân bay học viên du học Đức. Ảnh: CMMB Việt Nam

Cũng theo các chuyên gia, nhiều người hiểu nhầm chỉ cần có visa là đủ. Thực tế, để phát triển bền vững tại Đức, ứng viên cần đầu tư cho tiếng Đức, kỹ năng nghề và khả năng hội nhập. Nền tảng ngôn ngữ ở mức B1 đến B2 vẫn là yếu tố then chốt giúp người lao động chủ động trong học tập, công việc và cuộc sống.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tư vấn du học Đức, thạc sĩ, kỹ sư điện Hồ Xuân Dương, chuyên gia tại trung tâm tiếng Đức CMMB Việt Nam lưu ý người học nên tỉnh táo trước các quảng cáo "đi Đức dễ, cam kết 100% đậu visa" nhưng thiếu minh bạch về ngành nghề, chi phí và quyền lợi. Không ít trường hợp mất hàng trăm triệu đồng vì hồ sơ không hợp lệ, bị trả về hoặc làm trái ngành. Ông khuyến nghị phụ huynh và học viên nên chọn đơn vị có pháp nhân rõ ràng, đối tác thật, hợp đồng minh bạch ngay từ đầu để đảm bảo lộ trình học tập và làm việc bền vững.

Du học sinh tại sân bay ở Đức. Ảnh: CMMB Việt Nam

Theo số liệu báo cáo Wissenschaft weltoffen và dữ liệu của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD), trong năm học 2024–2025 có khoảng 402.000 du học sinh quốc tế theo học tại giáo dục đại học ở Đức, mức cao nhất từ trước tới nay. Trong bối cảnh đó, du học sinh Việt Nam cũng tăng trở lại sau hai năm giảm, với khoảng 5.800-5.900 sinh viên Việt Nam theo học tại các trường đại học ở Đức trong học kỳ mùa đông 2024-2025, gần chạm mốc kỷ lục trong 5 năm qua. Số lượng này ghi nhận sự quan tâm ổn định của người Việt đối với du học tại Đức, đặc biệt các nhóm theo học nghề và đại học.

Thái Anh