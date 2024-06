Trung tâm thương mại tại Vinhomes Ocean Park 2 rộng 70.000 m2

Vincom Mega Mall nằm trong Vinhomes Ocean Park 2 gồm 3 tầng nổi bao gồm 160 gian hàng trên diện tích gần 70.000 m2.

Sự xuất hiện của Vincom Mega Mall sẽ hoàn thiện thêm hệ thống tiện ích tại Vinhomes Ocean Park 2, hứa hẹn gia tăng trải nghiệm mua sắm, vui chơi, giải trí.

Quy tụ những thương hiệu lớn

Nhiều thương hiệu thời trang đặt cửa hàng chính hãng tại Việt Nam đã làm nóng thị trường bất động sản thương mại. Cùng với đó là kế hoạch mở rộng mạng lưới cửa hàng của nhiều tập đoàn bán lẻ xuyên quốc gia. Tỷ lệ lấp đầy toàn thị trường ở Hà Nội đạt 89%, mức giá cũng tăng 13,9% so với năm ngoái ở khu vực ngoài trung tâm, theo báo cáo thị trường bán lẻ 3 tháng đầu năm 2024 của CBRE.

Đáp ứng nhu cầu mặt bằng bán lẻ gia tăng, Vinhomes hoàn thiện trung tâm thương mại Vincom Mega Mall tại Vinhomes Ocean Park 2. Dự án có quy mô lên tới gần 70.000 m2, được xây dựng 3 tầng nổi cùng 160 gian hàng, được kỳ vọng tạo ra địa điểm mua sắm mới phía Đông Hà Nội.

Phối cảnh bên ngoài Vincom Mega Mall tại Vinhomes Ocean Park 2. Ảnh: Vinhomes

Vincom Mega Mall nằm ở cửa ngõ Vinhomes Ocean Park 2. Qua các con đường nội khu, cư dân tại khu đô thị đều có thể di chuyển tới đây một cách dễ dàng, nhanh chóng.

Từ đường vành đai 3.5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng kế cận, cùng các tuyến xe buýt điện VinBus, khách hàng tại khu vực lân cận như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh cũng dễ dàng di chuyển tới trung tâm thương mại này.

Vincom Mega Mall Ocean Park 2 được kiến tạo theo mô hình Life-Design Mall với tiêu chí "một điểm đến - nhiều tiện ích - đa dịch vụ". Đại diện Vincom cho biết, trung tâm quy hoạch ngành hàng thông minh và khoa học, tập trung nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, đón đầu các xu hướng mua sắm trên thế giới. Chủ đầu tư cũng chú trọng vào các cửa hàng flagship có concept độc đáo, phố thời trang, ẩm thực và giải trí theo mô hình shoppertainment.

Vincom Mega Mall tại Vinhomes Ocean Park 2 sở hữu thiết kế kiến trúc đương đại mang âm hưởng đại dương. Ảnh phối cảnh: Vinhomes

Vincom Mega Mall tại Vinhomes Ocean Park 2 còn được đầu tư thiết kế với kiến trúc đương đại mang âm hưởng đại dương. Không gian tổng thể lấy cảm hứng từ resort nghỉ dưỡng với các cụm cảnh quan sinh thái, vườn cảnh quan Waterways, hệ thống ghế nghỉ kèm theo trạm sạc điện thoại sống xanh.

Công trình được xây dựng theo kiến trúc giao thoa giữa thiên nhiên và công nghệ tương lai cùng các tiện ích công nghệ trải nghiệm bao gồm Waterworld và Animal Artwork. Chủ đầu tư mong muốn biến nơi đây trở thành một tọa độ check-in thu hút giới trẻ, đồng thời tạo cảm giác thư thái cho khách hàng suốt cả hành trình tham quan, mua sắm.

Hàng loạt tiện ích trải nghiệm đi kèm

Tương tự các trung tâm thương mại nổi tiếng thế giới, điển hình như Central Plaza (Thái Lan), Vincom Mega Mall tại Vinhomes Ocean Park 2 cũng được xây dựng theo mô hình tổ hợp, tích hợp nhiều chức năng tại một điểm đến. Theo đó, nằm trong cùng tổ hợp với trung tâm thương mại còn có trung tâm hội nghị - tiệc cưới và nhà hát quy mô 10.000 chỗ ngồi.

Trung tâm hội nghị - tiệc cưới có thiết kế phong cách sang trọng với nội thất cao cấp không thua kém gì những dinh thự hoàng gia lộng lẫy đẳng cấp thế giới. Được quy hoạch thành nhiều phòng chức năng có diện ích khác nhau và đồng bộ về hệ thống trang thiết bị tân tiến, hiện đại, nơi đây hứa hẹn diễn ra nhiều hội nghị, hội thảo, tiệc cưới hay các chương trình tổng kết quy tụ hàng nghìn người, cùng với khả năng kết nối trực tuyến với mọi địa điểm trên thế giới.

Bên trong nhà hát 10.000 chỗ ngồi. Ảnh: Vinhomes

Nhà hát quy mô 10.000 chỗ ngồi, đồng bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng nhằm đáp ứng tiêu chí của những chương trình nghệ thuật, phục vụ nghệ sĩ nổi tiếng thế giới mang concert đến Việt Nam. Công trình này sẽ là yếu tố giúp thu hút thêm các sự kiện tại Hà Nội trong tương lai.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Vinhomes Ocean Park. Ảnh: Vinhomes

Thời gian qua, Ocean City đã là trung tâm văn hóa - nghệ thuật ở phía Đông Hà Nội, liên tục diễn ra các đại nhạc hội tầm cỡ quốc tế. Ngoài ra, chương trình nghệ thuật đường phố, trình diễn pháo hoa, show diễn thường nhật The Grand Voyage trên sân khấu thuyền lớn nhất châu Á cũng tạo điểm nhấn cho khách hàng.

Hè này, chương trình xiếc quốc tế Journey to the Wonderland do đoàn nghệ thuật xiếc nổi tiếng Anqing trình diễn tại Vinhomes Ocean Park 2 với các suất diễn diễn ra hàng ngày trong suốt cả tháng 6.

Nhằm mang tới trải nghiệm đa dạng cho du khách, Ocean City còn kiến tạo các hàng loạt tiện ích, gồm VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park, các tâm điểm giao thương Center Point, Grand World, Little Hong Kong... Cùng với sự xuất hiện của tổ hợp trung tâm thương mại kết hợp trung tâm hội nghị - tiệc cưới và nhà hát trong tương lai, Ocean City mang thêm trải nghiệm cho cư dân và du khách.

Yên Chi