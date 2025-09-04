Trung tâm thương mại Parc Mall - điểm đến gắn kết cộng đồng

Trung tâm thương mại Parc Mall do Vạn Thái Land và Sông Đà Đô Thị đầu tư đang trở thành điểm đến mua sắm kết hợp văn hóa, giải trí của người dân TP HCM.

Sau gần một năm hoạt động, Trung tâm thương mại Parc Mall không chỉ là điểm hẹn mua sắm - giải trí mà còn là nơi gắn kết cộng đồng qua những sự kiện và lễ hội đa sắc màu, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt đồng thời thể hiện sự hòa nhập của Việt Nam với thế giới.

Dịp này, bà Bùi Nguyệt Nga, Phó tổng giám đốc Vạn Thái Land chia sẻ về quá trình hình thành và phát triển cũng như định hướng trong thời gian tới.

bà Bùi Nguyệt Nga, Phó tổng giám đốc Vạn Thái Land, chủ đầu tư của Trung tâm thương mại Parc Mall. Ảnh: Công ty Vạn Thái Land

- Chủ đầu tư định hình Parc Mall theo định hướng nào để tạo nên khác biệt so với một trung tâm thương mại thông thường?

- Ngay khi bắt tay vào xây dựng Parc Mall, chúng tôi không chỉ nghĩ đến một không gian để mua sắm đơn thuần mà muốn kiến tạo một điểm đến có chiều sâu tinh thần, nơi mỗi khách hàng khi bước vào đều cảm thấy đây là một hành trình trải nghiệm phong phú. Chúng tôi định vị Parc Mall là một "điểm đến muôn màu" - nơi nghệ thuật, văn hóa, lịch sử, giải trí và các thông điệp cộng đồng được hòa quyện, tạo thành những trải nghiệm đa tầng cho khách hàng. Mỗi chương trình, sự kiện tại đây đều được thiết kế với mong muốn không chỉ mang tính giải trí mà còn truyền tải thông điệp tích cực, nhân văn, góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần của khách hàng.

- Đâu là thành quả đáng chú ý nhất mà Parc Mall đã đạt được sau một năm vận hành?

- Chúng tôi đã chứng minh người Việt hoàn toàn có thể tạo ra và vận hành một trung tâm thương mại đạt tiêu chuẩn quốc tế. Parc Mall có sử dụng một số nhà thầu phụ và nhà cung cấp chất lượng cao từ các thương hiệu nước ngoài, nhưng toàn bộ hệ thống quản lý kiểm soát vẫn là người Việt Nam. Từ tổ chức sự kiện, vận hành kỹ thuật, vệ sinh, bảo vệ, tiếp tân, bãi xe đến quy cách phục vụ khách hàng, tất cả đều được chuẩn hóa và duy trì ở mức cao nhất.

Chúng tôi chú trọng vào từng chi tiết nhỏ nhất: phòng nghỉ riêng tư cho mẹ và bé; dịch vụ cho mượn xe đẩy cho người già và trẻ em, đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và luôn túc trực, tuần tra để kịp thời hỗ trợ khách hàng trong mọi tình huống. Những điều tưởng chừng nhỏ bé đó lại là cách chúng tôi thể hiện sự tôn trọng và quan tâm sâu sát đến khách hàng để mỗi người khi bước vào và ra khỏi Parc Mall đều cảm thấy được chăm sóc chu đáo.

Trang trí trong lễ hội "Parc Moon Festival 2025" với chủ đề "Vươn mình" lấy cảm hứng từ câu chuyện Thánh Gióng. Ảnh: Công ty Vạn Thái Land

- Năm nay, đơn vị có các hoạt động nào để ghi dấu ấn về sự trải nghiệm mới mẻ tại Parc Mall?

- Đó là chuỗi lễ hội "Parc Moon Festival 2025" - sự kiện lớn nhất năm đồng thời cũng là dấu mốc kỷ niệm một năm khai trương Parc Mall. Sự kiện lấy cảm hứng từ hình tượng Phù Đổng Thánh Gióng lớn nhanh như thổi để phục vụ đất nước, sau đó cưỡi ngựa bay lên trời cao. Parc Mall mong muốn thể hiện khát vọng vươn cao, chinh phục những thử thách, bứt phá mọi giới hạn nhằm vào dòng chảy đổi mới trong kỷ nguyên "Vươn mình" của dân tộc. Lễ hội được đầu tư quy mô, diễn ra liên tục trong 5 tuần, từ ngày 30/8 đến 10/10.

Điểm nhấn là chuỗi các chương trình nghệ thuật và ca nhạc được tổ chức vào tối thứ Sáu, Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Không dừng lại ở sân khấu ca nhạc và các màn trình diễn đặc sắc, chúng tôi còn tạo ra các không gian trải nghiệm nghệ thuật dân tộc - nơi khách hàng có thể tương tác, tìm hiểu và khám phá những giá trị văn hóa truyền thống theo cách rất trẻ và hiện đại. Bên cạnh đó, hội chợ Trung thu độc đáo cũng sẽ được tổ chức, mang lại bầu không khí lễ hội sôi động, đa sắc màu.

- Bà kỳ vọng Parc Moon Festival sẽ mang lại những giá trị gì cho cộng đồng và khách hàng?

- Parc Mall khai trương vào đúng mùa trăng 2024, nên mỗi năm vào dịp sinh nhật, trung tâm thương mại đều tổ chức lễ hội Trung thu "Parc Moon Festival" và mong muốn đây sẽ là điểm vui chơi hấp dẫn của người dân thành phố mỗi dịp trăng rằm.

Với phương châm "lấy chất liệu dân gian vẽ niềm vui hiện đại", chúng tôi mong rằng lễ hội này sẽ trở thành điểm hẹn quen thuộc, nơi tôn vinh những giá trị văn hóa và nghệ thuật của dân tộc, gắn kết cộng đồng mỗi dịp Tết Trung thu. Đây sẽ là nơi người lớn tìm lại ký ức tuổi thơ dưới ánh trăng rằm, còn trẻ em được trải nghiệm niềm vui mới mẻ trong một không gian hiện đại và sáng tạo. Hơn hết, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp tri ân đến khách hàng bởi chính sự ủng hộ và đồng hành của họ tạo nên thành công của Parc Mall.

Không gian nghệ thuật trưng bày lồng đèn truyền thống tại "Parc Moon Festival 2025". Ảnh: Công ty Vạn Thái Land

- Đơn vị muốn gửi thông điệp quan trọng gì đến người tiêu dùng sau một năm vận hành Parc Mall?

- Parc Mall không chỉ là một trung tâm mua sắm mà là một "điểm đến muôn màu", một không gian tôn vinh văn hóa với những lễ hội rực rỡ kết nối cộng đồng, nơi mọi người ở nhiều lứa tuổi có thể tìm thấy niềm vui tinh thần cho chính mình.

Chúng tôi cam kết tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, duy trì những tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ sự gần gũi, thân thiện, đậm chất Việt Nam. Bằng sự tận tâm và sáng tạo, Parc Mall sẽ trở thành điểm đến thân thuộc không chỉ mang tới cho khách hàng không gian mua sắm tiện ích, đa dạng mà còn nhiều giá trị tinh thần tốt đẹp.

(Nguồn: Công ty Vạn Thái)