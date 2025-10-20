Trung tâm thương mại MM Mega Market Đà Nẵng cất nóc

Dự án MM Mega Market Đà Nẵng Super Center - mô hình trung tâm thương mại đầu tiên của MM Mega Market tại Việt Nam cất nóc ngày 17/11 sắp tới.

Sau hơn một năm động thổ, dự án MM Mega Market Đà Nẵng Super Center đã đạt những cột mốc xây dựng quan trọng. Song song đó, đội ngũ vận hành cũng đang được chuẩn bị và đào tạo, sẵn sàng cho sự kiện khai trương vào tháng 11 sắp tới.

MM Mega Market Đà Nẵng Super Center tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng nhìn từ trên cao. Ảnh: MM Mega Market

Dự án hiện bước vào giai đoạn nước rút, tập trung hoàn thiện hệ thống cơ điện (M&E) và nội thất. Với toàn bộ kết cấu được xây dựng theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, công trình bên cạnh đảm bảo chất lượng còn hướng đến tính bền vững lâu dài. Công trình được thiết kế theo tiêu chí Công trình Xanh EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cấp, sử dụng vật liệu tiết kiệm năng lượng và phù hợp với tầm nhìn kinh tế xanh của Đà Nẵng.

Với tổng vốn đầu tư gần 20 triệu USD (5.000 tỷ đồng), dự án được xây dựng trên khu đất gần 1,92 ha tại phường Hòa Khánh. Khu đất sở hữu vị trí 4 mặt tiền, trong đó mặt chính nằm tại đường Nguyễn Sinh Sắc. Đồng bộ với quy hoạch chung của Đà Nẵng, khu vực này được đánh giá là trọng điểm phát triển đô thị về phía Tây Bắc, đang được định vị trở thành trung tâm đô thị mới của thành phố miền Trung.

Dự án được xây dựng trên khu đất gần 1,92 ha, sở hữu vị trí 4 mặt tiền. Ảnh: MM Mega Market

Bên cạnh sở hữu lợi thế kết nối trực tiếp với các tuyến đường huyết mạch, gần khu vực quy hoạch cảng và các khu công nghiệp lớn, nơi đây còn có mật độ dân số cao, tập trung lượng lớn công nhân và sinh viên. Tuy nhiên, khu vực lại thiếu các trung tâm mua sắm hiện đại. Do đó, việc ra đời của MM Mega Market Đà Nẵng Super Center được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh sự phát triển thương mại dịch vụ, kinh tế xã hội cũng như diện mạo hiện đại trên địa bàn phường Hòa Khánh.

Khi đi vào hoạt động, trung tâm thương mại này sẽ là tổ hợp quy mô hai tầng nổi và mái, bao gồm đại siêu thị cùng các loại hình dịch vụ hướng đến cá nhân như rạp chiếu phim, khu ăn uống, khu vui chơi giải trí. Đặc biệt, MM Mega Market Đà Nẵng Super Center sẽ mở rộng khu vực thực phẩm. Doanh nghiệp này cam kết trên 90% sản phẩm sản xuất tại Việt Nam và có nguồn gốc rõ ràng, nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ tại khu vực.

Sự hiện diện của MM Mega Market Đà Nẵng Super Center còn là một động lực kinh tế - xã hội cho địa phương, khi tạo ra hơn 1.000 việc làm đồng thời kết nối các doanh nghiệp địa phương vào kênh bán lẻ hiện đại. MM Mega Market Việt Nam cam kết tăng cường liên kết chuỗi cung ứng cũng như đảm bảo đầu ra ổn định cho các nhà sản xuất tại miền Trung. Điều này góp phần củng cố hình ảnh doanh nghiệp này là một nhà đầu tư có trách nhiệm, góp phần nâng tầm diện mạo thương mại và chất lượng sống tại khu vực Miền Trung. Sở hữu thế mạnh song hành ở cả hai mảng B2B và B2C, MM Mega Market đang thực hiện bước chuyển mình rõ rệt tại Đà Nẵng thông qua mô hình trung tâm thương mại với định hướng 100% B2C này.

MM Mega Market Đà Nẵng Super Center đi vào hoạt động dự kiến sẽ tạo ra hơn 1.000 việc làm. Ảnh: MM Mega Market

"Việc phát triển mô hình trung tâm thương mại tại Đà Nẵng, phục vụ đồng thời nhu cầu mua sắm, giải trí và hoạt động bán lẻ, thể hiện niềm tin sâu sắc của chúng tôi vào sức mua cũng như tiềm năng tăng trưởng bền vững của thị trường Việt Nam", ông Nguyễn Đức Toàn - Tổng giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam nhấn mạnh. "Đây là dự án tiêu biểu, mang tính chiến lược, minh chứng rõ nét cho định hướng đầu tư dài hạn và phát triển bền vững của Tập đoàn trong thời gian tới", ông bổ sung.

Trung tâm thương mại MM Mega Market Đà Nẵng được MM Mega Market Việt Nam và tập đoàn TCC/BJC coi là phép thử chiến lược cũng như là minh chứng cho cam kết đầu tư bền vững, lâu dài và niềm tin vào thị trường Việt Nam.

(Nguồn: MM Mega Market Việt Nam)