Trung tâm Quy Nhơn ngổn ngang sau bão

Gia LaiNhiều hàng quán, khách sạn, nhà dân sập mái, cây cối, bảng quảng cáo gãy đổ sau bão Kalmaegi quét qua trung tâm Quy Nhơn.

Một góc công viên đô thị biển hư hại, xác xơ sau bão, sáng 7/11.

Tối qua, bão Kalmaegi đổ bộ hai tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, trong đó Quy Nhơn là một trong những khu vực tâm bão. Giông gió có lúc giật cấp 13 liên tục quần thảo khu vực suốt hơn 5 giờ.

Dãy cửa hàng ven biển Quy Nhơn bị gió bão cuốn sập mái.

Dãy nhà cấp 4 ven biển bị tốc mái, trơ sắt thép sau bão.

Thanh Tùng - Phạm Linh - Trần Hóa

