Trung tâm Quy Nhơn ngổn ngang sau bão

Cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 20 km, khu kinh tế Nhơn Hội cũng thiệt hại nặng. Nhiều nhà máy bị gió bão làm sập mái, hư hỏng thiết bị, hàng hóa.

Ngoài Quy Nhơn, bão còn gây thiệt hại nhiều nơi. Theo báo cáo của Chính phủ, thiên tai làm 5 người chết (3 người ở Đăk Lăk, 2 ở Gia Lai), 3 người mất tích (Quảng Ngãi); 6 người bị thương; 52 nhà sập và gần 2.600 nhà hư hỏng, tốc mái, riêng Gia Lai chiếm hơn 2.400 căn. Hơn 1,6 triệu hộ dân ở miền Trung, Tây Nguyên bị mất điện.