Trung tâm phân loại hàng hóa rộng hơn 45.000 m2 tại Bắc Ninh

"Trước đó, chúng tôi đã đầu tư xây dựng trung tâm phân loại hàng hoá tại TP HCM. Để gia tăng tốc độ xử lý hàng hoá và mở rộng phục vụ nhu cầu giao vận tải các tỉnh thành trọng điểm phía Bắc nhanh chóng hơn, chúng tôi quyết định xây dựng thêm trung tâm phân loại Bắc Ninh. BEST Express cố gắng hoàn thành chỉ trong 3 tháng để có thể nhanh chóng vận hành phục vụ nhu cầu của các khách hàng và đối tác một cách tốt nhất", ông Nelson Wu – Tổng giám đốc BEST Inc. Việt Nam cho biết.