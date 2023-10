Trung tâm phân loại BEST lên kế hoạch xử lý hàng dịp cao điểm

Các trung tâm phân loại chủ động sắp xếp nhân lực và thời gian công tác hợp lý nhằm sẵn sàng xử lý khối lượng hàng hóa được dự báo tăng đều thời gian tới.

Thời điểm cuối năm, nhu cầu mua sắm thương mại điện tử bước vào dịp cao điểm, kéo theo đó là nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao trên toàn quốc. Hầu hết các đơn vị vận chuyển đều hoạt động tối đa công suất, cố gắng gia tăng vận hành liên tục, đảm bảo giao hàng nhanh chóng, an toàn đến tận tay khách hàng.

Trung tâm phân loại của BEST Express tại Củ Chi, TP HCM. Ảnh: BEST Express

Nhận định nhu cầu thị trường, tại 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động trên toàn quốc, BEST đã có phương án chia ca rõ ràng cho các công nhân thao tác. Cụ thể, ngoài nhân viên biên chế chính thức đang làm việc theo hai ca sáng - tối, vào thời điểm hàng hóa tăng đột biến đơn vị sử dụng thêm lao động thời vụ từ các công ty cung ứng nhân lực. Lực lượng này sẽ được đào tạo nhanh để phụ trách các vị trí công việc đơn giản như xếp dỡ hàng lên xuống băng chuyền, tập kết pallet hàng hay hỗ trợ xử lý các kiện hàng cồng kềnh.

Đồng thời, bộ phận kỹ thuật cũng chủ động kiểm tra hệ thống băng chuyền, đảm bảo vận hành trơn tru trong suốt các tháng cao điểm. Bộ phận vận hành cũng đưa ra nhiều kịch bản, sẵn sàng hỗ trợ nhu cầu của đối tác, khách hàng.

Băng chuyền phân loại tự động của BEST Express tại Bắc Ninh. Ảnh: BEST Express

Tại các bưu cục của BEST Express trên toàn quốc, lực lượng hơn 6.000 nhân viên giao hàng cũng dự kiến hoạt động tối đa, để hàng hóa thông suốt, không ùn ứ. BEST cũng chuẩn bị phương án tăng thêm lực lượng giao hàng, đảm bảo thời gian giao vận tối ưu.

Vào các dịp lễ lớn, doanh nghiệp sẽ triển khai vận hành xuyên lễ, nhằm kịp thời xử lý lượng hàng hóa tăng đột biến đảm bảo hàng đến tay khách kịp thời, nhanh chóng.

Kiểm tra đơn hàng trước khi giao. Ảnh: BEST Express

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, BEST Express không ngừng ứng dụng công nghệ tự động hóa vào quản lý vận hành và phân loại hàng hóa. Đến nay dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express có hơn 600 bưu cục hoạt động trên cả nước, với công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng giới thiệu mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục chuyển phát nhanh, dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo. Đồng thời, đơn vị đang tích cực hợp tác với các đối tác ngân hàng, ví điện tử để đẩy mạnh thanh toán đơn COD không tiền mặt nhằm mang đến cho khách hàng thêm tiện ích khi sử dụng dịch vụ.

Tuệ Anh