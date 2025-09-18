Trung tâm logistics lạnh tích hợp đầu tiên tại Việt Nam

Chiếu xạ Toàn Phát bắt tay hai tập đoàn Nhật lập Mekong Logistics Hub - hệ sinh thái tích hợp chiếu xạ, logistics lạnh và vận chuyển đầu tiên tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Toàn Phát nắm 10% vốn, MOL Logistics (thuộc Mitsui O.S.K. Lines) sở hữu 39% và 51% còn lại thuộc về Tập đoàn Kawanishi Warehouse. Hai tập đoàn Nhật trở thành cổ đông chiến lược của Công ty cổ phần Kho vận Toàn Phát (TPL), cùng kiến tạo trung tâm logistics lạnh tích hợp, phục vụ xuất khẩu nông - thủy sản.

Ông Vương Hiếu, Chủ tịch kiêm CEO TPL, cho biết mô hình này theo hướng "all-in-one": khách hàng chỉ cần đưa hàng đến, toàn bộ khâu chiếu xạ, lưu trữ, thông quan và vận chuyển container đều được xử lý tại một điểm. "Điều này giúp doanh nghiệp giảm trung chuyển, tiết kiệm chi phí và thời gian, đồng thời hạn chế phát thải carbon", ông nói.

Liên minh ra đời trong bối cảnh nhiều năm qua, doanh nghiệp xuất khẩu thường gặp khó vì thiếu container lạnh rỗng, chi phí logistics tăng, trong khi thời gian bảo quản kéo dài làm giảm chất lượng nông sản. MOL Logistics cam kết ưu tiên điều chuyển container rỗng từ các tuyến vận tải quốc tế về Việt Nam, giúp giảm tình trạng khan hiếm.

Ba doanh nghiệp ký kết hợp tác lập liên minh Nhật - Việt lập Mekong Logistics Hub tại TP HCM tối 18/9. Ảnh: Thi Hà

Hiện Toàn Phát là doanh nghiệp top đầu về chiếu xạ nông sản, có kho lạnh sức chứa 11.000 tấn, phục vụ hơn 500 doanh nghiệp thường xuyên. Công ty là một trong hai đơn vị tại Việt Nam được Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Mỹ (APHIS) công nhận đủ điều kiện chiếu xạ trái cây tươi xuất khẩu sang Mỹ, với công suất 30.000 tấn một năm.

Sự tham gia của Kawanishi - tập đoàn logistics hơn 100 năm tuổi và MOL với mạng lưới 138 văn phòng tại 26 quốc gia giúp Mekong Logistics Hub chuẩn hóa quy trình quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế, đồng thời kết nối trực tiếp với hệ thống vận tải đa phương thức và các cảng chiến lược như TCIT (Cái Mép) và HICT (Hải Phòng).

Theo kế hoạch, trung tâm sẽ hoàn thiện chuỗi dịch vụ từ chiếu xạ, lưu trữ đến vận chuyển kết nối cảng biển, giúp nông - thủy sản Việt rút ngắn quãng đường xuất khẩu, giảm giá thành và nâng sức cạnh tranh. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu đạt 65 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản vào năm 2025, liên minh này được kỳ vọng trở thành hạt nhân của mạng lưới logistics tích hợp của khu vực, đưa nông sản Việt ra thế giới, đồng thời định vị thương hiệu và chất lượng.

Thi Hà