Trung tâm Kennedy đổi tên thành 'Trung tâm Trump - Kennedy'

Nhà Trắng thông báo trung tâm nghệ thuật John F. Kennedy ở Washington sẽ được đổi thành "Trung tâm Trump - Kennedy" theo tên Tổng thống đương nhiệm.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 18/12 cho biết hội đồng quản trị Trung tâm Kennedy đã bỏ phiếu nhất trí đổi tên địa điểm này thành Trung tâm Trump - Kennedy.

Leavitt cho hay trung tâm này được đổi tên để ghi nhận bởi "những nỗ lực phi thường" mà Tổng thống Donald Trump đã làm được trong năm qua nhằm "cứu tòa nhà không chỉ về mặt thiết kế, mà còn cả về tài chính và danh tiếng".

"Xin chúc mừng Tổng thống Trump, và cũng xin chúc mừng cố tổng thống Kennedy, bởi sự kết hợp này thực sự tuyệt vời trong chặng đường dài phía trước! Tòa nhà chắc chắn sẽ đạt được những tầm cao mới về thành công và sự tráng lệ", thư ký báo chí Nhà Trắng cho hay.

Trung tâm Kennedy được xây dựng năm 1964 và mở cửa đón khách từ năm 1971. Trên website, trung tâm mô tả ông Kennedy "đã dành cả đời để ủng hộ và bảo trợ nghệ thuật".

Bên ngoài Trung tâm Kennedy ở thủ đô Washington ngày 18/12. Ảnh: AP

Công trình ban đầu có tên gọi Trung tâm Văn hóa Quốc gia, được khởi xướng năm 1958 bởi tổng thống Dwight D. Eisenhower và huy động đủ vốn dưới thời ông Kennedy. Hai tháng sau khi ông Kennedy bị ám sát tháng 11/1963, tổng thống Lyndon Johnson đổi tên công trình thành Trung tâm John F. Kennedy.

Các thành viên hội đồng quản trị của trung tâm thường được chia đều giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Hồi tháng 2, Tổng thống Trump sa thải các thành viên Dân chủ do cựu tổng thống Joe Biden bổ nhiệm và thay thế bằng người của mình. Ông Trump sau đó được bầu làm chủ tịch hội đồng Trung tâm Kennedy.

Những tháng gần đây, ông Trump nhiều lần đề cập việc đổi tên trung tâm. Đầu tháng này, tại lễ khai trương một viện hòa bình cũng được đổi theo tên ông, Tổng thống Trump đã gọi địa điểm này là "Trung tâm Trump - Kennedy", sau đó nói "Ối, xin lỗi".

Huyền Lê (Theo AFP)