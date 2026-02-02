Trung tâm hội nghị bỏ hoang được đề xuất làm trại dưỡng lão

Thanh HóaSau hơn 10 năm chủ yếu bỏ hoang, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng hơn 160 tỷ đồng đang được đề xuất làm trại dưỡng lão bán trú.

Ngày 2/2, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm vừa giao Sở Xây dựng, UBND phường Hàm Rồng và cơ quan liên quan thực hiện quy trình thủ tục, xem xét thu hồi, bàn giao tài sản công là cơ sở nhà, đất tại Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thanh Hóa quản lý, khai thác.

Cảnh đổ nát bên trong Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng. Ảnh: Lê Hoàng

Sau khi được giao, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, đề xuất phương án quản lý, khai thác hiệu quả công trình. Lãnh đạo tỉnh lưu ý phương án kêu gọi, thu hút nhà đầu tư xây dựng vị trí này thành trung tâm dưỡng lão theo đề xuất của Sở Xây dựng và UBND phường Hàm Rồng. Phương án phải hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3.

Theo ông Phạm Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng, phường đã phối hợp với các sở, ngành xin ý kiến về nhu cầu sử dụng Trung tâm hội nghị Hàm Rồng nhưng không có đơn vị nào có nhu cầu tiếp nhận sử dụng.

Từ thực tế đó, UBND phường Hàm Rồng đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa giao Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa để quản lý, khai thác; nghiên cứu kêu gọi đầu tư xây dựng thành trung tâm dưỡng lão theo mô hình chống cô đơn cho người già, hình thức bán trú.

Theo phương án của UBND phường Hàm Rồng, trung tâm dưỡng lão sẽ tổ chức xe đưa đón, buổi sáng đón người cao tuổi đến sinh hoạt, chiều đưa về nhà. Tại đây, người cao tuổi có thể gặp gỡ bạn bè, rèn luyện thể dục, tham gia văn hóa văn nghệ, giao lưu học tập, từ đó cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.

UBND phường Hàm Rồng đánh giá khu đất xây dựng trung tâm có nhiều cây xanh, nằm biệt lập, yên tĩnh, rất phù cho viêc nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Mô hình bán trú giúp giảm gánh nặng cho gia đình nhưng vẫn đảm bảo người cao tuổi được chăm sóc y tế, dinh dưỡng và tham gia các hoạt động cộng đồng. Đây cũng là loại hình dịch vụ đang thiếu hụt tại Thanh Hóa.

Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng hiện bỏ hoang. Ảnh: Lê Hoàng

Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng tọa lạc trên khu đất hơn 35.650 m2, có 7 khu nhà với 48 phòng làm việc. Công trình được đưa vào sử dụng cuối năm 2014, gồm các hạng mục: Nhà trung tâm hội nghị, nhà đón tiếp và thông tin, khu nhà nghỉ sinh thái và một số công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật khác... Dự án sau nhiều lần điều chỉnh có tổng mức đầu tư hơn 160 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á và khoảng 10% vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương.

Tổ hợp công trình bề thế là một trong năm hợp phần phát triển toàn diện TP Thanh Hóa cũ, được xây dựng nhằm phục vụ sự kiện văn hóa lớn của tỉnh và thành phố, song chưa từng diễn ra sự kiện quy mô nào. Năm 2015, khi trụ sở UBND TP Thanh Hóa (trên đường Trần Phú, phường Điện Biên) được dỡ bỏ để xây ở vị trí mới, TP Thanh Hóa đã mượn Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng làm việc.

Năm 2019, trụ sở Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa chuyển về cơ sở mới tại phường Đông Hải cũ (nay là phường Hạc Thành), Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng không còn hoạt động. Năm 2020, trung tâm này được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung trong đại dịch Covid-19 nhưng chỉ sử dụng ít tháng, sau đó bỏ hoang đến nay.

Hiện tại công trình xuống cấp do không sử dụng lâu ngày, hệ thống sơn tường, trần nhiều chỗ bong tróc, rơi rụng, gạch lát nền một số vị trí bong tróc, một số cửa kính vỡ, hệ thống điện hư hỏng, xuống cấp.

Clip gắn bài ảnh - Công trình hơn 160 tỷ đồng thành nơi thả dê Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng bỏ hoang hơn 10 năm nay. Video: Lê Hoàng

Công trình đang trong quá trình thanh tra theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa đối với các dự án, công trình có dấu hiệu lãng phí, thất thoát tài sản công. Cơ quan chức năng hiện chưa ban hành kết luận.

Lê Hoàng