Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia sắp hoàn thành

Toàn bộ khung hệ kết cấu thép của mái sảnh chính tòa nhà triển lãm trong nhà được thiết kế với hệ số an toàn bằng 2, tức gấp đôi so với tiêu chuẩn thông thường, đảm bảo độ bền vững, an toàn trong vận hành.