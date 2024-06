Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - IVF An Việt đi vào hoạt động

Từ trái qua, TS. BS Lê Minh Châu - Trưởng khoa Phụ Sản của Bệnh viện An Việt, Tiến sĩ Tống Trần Hà - Vụ phó Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Thứ trưởng Bộ y tế, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Văn Thuấn; PGS. TS Nguyễn Thị Hoài An, Giám đốc Bệnh viện An Việt, BSCKII Phạm Mạnh Thân - Phó giám đốc Bệnh viện An Việt cắt băng khai trương. Ảnh: Bệnh viện An Việt