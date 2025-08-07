Trung tâm Gen Hồng Ngọc nhận chứng chỉ về quản lý chất lượng

Trung tâm Gen Hồng Ngọc thuộc Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh nhận chứng chỉ ISO 15189:2022, tiêu chuẩn dành cho các phòng xét nghiệm y tế trên toàn cầu chiều 5/8.

ISO 15189:2022 là tiêu chuẩn "vàng" dành cho các phòng xét nghiệm y tế, được quốc tế công nhận về năng lực kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng. Chứng chỉ này được trao cho những đơn vị đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực chuyên môn, trang thiết bị kỹ thuật và quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ.

Tập thể Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh trong lễ nhận chứng chỉ ISO 15189:2022. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

TS Trần Thị Thu Hà, Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia (BoA) cho biết, trong hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, chất lượng xét nghiệm y tế không còn là một khâu kỹ thuật hỗ trợ mà đã trở thành một mắt xích then chốt quyết định điều trị và độ tin cậy của quy trình khám chữa bệnh. "Chúng tôi tin tưởng rằng, với đội ngũ tâm huyết và tư duy tiên phong, Bệnh viện Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh sẽ tiếp tục đóng vai trò là hình mẫu tiêu biểu của hệ thống y tế tư nhân Việt Nam chất lượng cao, hiện đại, nhân văn và bền vững", TS Trần Thị Thu Hà phát biểu tại lễ trao chứng chỉ.

Để đạt được chứng chỉ này, Trung tâm Gen Hồng Ngọc đã trải qua nhiều kỳ đánh giá và ngoại kiểm. BSCKI. Hoàng Tân Cương - Phó giám đốc bệnh viện cho biết, việc đạt chứng chỉ là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể đội ngũ chuyên môn bệnh viện, đồng thời khẳng định cam kết của đơn vị trong việc đảm bảo chất lượng xét nghiệm - một yếu tố then chốt trong chẩn đoán và điều trị. "ISO 15189 là tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, dành cho các phòng xét nghiệm y tế. Việc đạt được chứng chỉ này đồng nghĩa với việc Trung tâm Gen Hồng Ngọc đã đạt đến tầm cao mới, tiệm cận chuẩn mực quốc tế về cả chuyên môn, quy trình và quản lý chất lượng", bác sĩ Hoàng Tân Cương nói.

Đại diện Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc Phúc - Trường Minh nhận Chứng chỉ ISO 15189:2022. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo thống kê của Trung tâm Gen Hồng Ngọc, mỗi năm nơi đây thực hiện hơn 20.000 xét nghiệm, phục vụ hàng nghìn khách hàng trên toàn quốc với hơn 40 dịch vụ chuyên sâu. Việc đạt chứng nhận ISO 15189:2022 giúp Trung tâm Gen Hồng Ngọc tăng cường khả năng tầm soát sớm các bất thường di truyền, từ đó hỗ trợ can thiệp y tế sớm và hiệu quả. Đội ngũ quy tụ các chuyên gia uy tín như TS Phạm Thu Hằng - Giám đốc Trung tâm Gen Hồng Ngọc, TS Dương Quốc Chính - cố vấn chuyên môn, cùng nhiều bác sĩ, kỹ thuật viên đã được đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước. Trung tâm cũng được trang bị hệ thống máy xét nghiệm thế hệ mới như giải trình tự gen thế hệ mới (NGS), giải trình tự gen Sanger, microarray, qPCR và hệ thống quản lý chất lượng tự động LIMS giúp kiểm soát từng quy trình với độ tin cậy cao.

Cán bộ Trung tâm Gen Hồng Ngọc trong giờ làm việc. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Là một trong những đơn vị mũi nhọn trong hệ thống y tế Hồng Ngọc, Trung tâm Gen Hồng Ngọc được thành lập với mục tiêu ứng dụng di truyền - sinh học phân tử vào sàng lọc, chẩn đoán và tư vấn di truyền toàn diện, hỗ trợ hiệu quả cho các gia đình có tiền sử mang các dị tật bẩm sinh và bệnh lý di truyền. Với chiến lược phát triển theo mô hình "bệnh viện thông minh, chuyên khoa sâu, chăm sóc toàn diện", Hồng Ngọc đang từng bước chuẩn hóa các đơn nguyên kỹ thuật cao, nâng cấp hạ tầng và dịch vụ để trở thành một trong những thương hiệu y tế tư nhân được tín nhiệm nhất tại Việt Nam.

Kim Anh