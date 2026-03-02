Trung tâm dữ liệu AWS bị cháy ở UAE

Amazon Web Service (AWS) cho biết hệ thống điện cho trung tâm dữ liệu tại UAE bị ngắt tạm thời do liên quan đến "vật thể lạ" đánh trúng.

Theo Reuters, các vụ giao tranh giữa Mỹ, Israel vào Iran đã khiến một số cơ sở hạ tầng dữ liệu ở một số quốc gia lân cận gặp sự cố. Trong đó, vào ngày 1/3, dịch vụ điện toán đám mây AWS của Amazon xác nhận nguồn điện cung cấp cho trung tâm dữ liệu tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bị ngắt tạm thời sau khi có vật thể va vào cơ sở này gây hỏa hoạn.

"Một trong số 'Vùng khả dụng' của chúng tôi (mec1-az2) đã bị ảnh hưởng bởi các vật thể rơi vào trung tâm dữ liệu, tạo ra tia lửa và gây cháy", đại diện AWS cho biết, nhắc đến "Vùng khả dụng" (Availability Zone), gồm một hoặc nhiều trung tâm dữ liệu vật lý được kết nối với nhau, là những vị trí riêng biệt và biệt lập trong mỗi Vùng AWS (AWS Region) gồm các cụm trung tâm dữ liệu lớn hơn.

AWS cho biết, ngay khi phát hiện, lực lượng cứu hỏa đã cắt điện tại cơ sở này và dập tắt đám cháy. Công ty nhấn mạnh việc khắc phục "mất vài giờ", trong khi các khu vực khác tại UAE vẫn hoạt động bình thường.

Theo Guardian, UAE là một trong những nơi hứng chịu nhiều đợt tấn công từ Iran. Tuy nhiên, hệ thống phòng không của UAE dường như đã hoạt động hiệu quả. Bộ Quốc phòng UAE ghi nhận 137 tên lửa và 209 máy bay không người lái đã phóng về phía lãnh thổ UAE nhưng phần lớn bị đánh chặn. Ít nhất một người đã thiệt mạng tại sân bay Abu Dhabi. Nhiều địa điểm cơ sở hạ tầng trọng yếu khác cũng bị tấn công.

Một nhân viên AWS bên trong trung tâm dữ liệu. Ảnh: Amazon

Song song đó, một loạt hoạt động tấn công mạng đã diễn ra từ sáng ngày 28/2, song song với cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu trên khắp Iran. Hacker chủ yếu nhắm đến các website tin tức với một số thông điệp kêu gọi trả đũa.

Bên cạnh đó, hacker cũng nhắm đến BadeSaba - ứng dụng lịch tôn giáo với hơn 5 triệu lượt tải xuống. Theo nhà nghiên cứu Hamid Kashfi, nhà sáng lập công ty an ninh mạng DarkCell (Thụy Điển), việc BadeSaba trở thành mục tiêu là "bước đi thông minh" của hacker, vì những người ủng hộ chính phủ Iran thường sử dụng ứng dụng, cũng như người dùng app này có xu hướng sùng đạo hơn.

Jerusalem Post cho biết, hoạt động tấn công mạng cũng nhắm vào nhiều cơ quan chính phủ và mục tiêu quân sự của Iran nhằm hạn chế các phản ứng phối hợp của nước này. "Khi Iran cân nhắc các lựa chọn, khả năng các nhóm ủy nhiệm và hacker hoạt động nhắm đến mục tiêu quân sự, thương mại hoặc dân sự liên kết với Israel và Mỹ ngày càng tăng lên", Rafe Pilling, Giám đốc Tình báo và Mối đe dọa của công ty an ninh mạng Sophos, nhận xét.

Cũng theo chuyên gia này, các cuộc tấn công có thể gồm việc "khuếch đại các vụ rò rỉ dữ liệu cũ được ngụy trang thành những nỗ lực mới, thiếu tinh vi nhằm xâm nhập các hệ thống công nghiệp tiếp xúc với Internet, bên cạnh hoạt động tấn công mạng trực tiếp".

"CrowdStrike đã phát hiện hoạt động của hacker vì mục đích chính trị có liên kết với Iran. Chúng đang tiến hành trinh sát và khởi xướng các cuộc tấn công từ chối dịch vụ DDoS", Adam Meyers, Phó chủ tịch phụ trách hoạt động chống tấn công mạng của CrowdStrike, nói.

Trong khi đó, kết nối Internet tại Iran cũng gián đoạn. Theo Doug Madory, Giám đốc phân tích Internet tại Kentik (Mỹ), ghi nhận băng thông kết nối ở Iran đã giảm mạnh từ ngày 28/2 và tiếp tục sụt giảm ngày 1/3, chỉ còn lại "kết nối tối thiểu".

Bảo Lâm (theo Reuters, Guardian)