Trung tâm dữ liệu 2N đạt chuẩn cao nhất Telehouse

Trung tâm dữ liệu 2N có hai nguồn điện độc lập, tăng 150% dung lượng lưu trữ, trở thành data center đạt chuẩn cao nhất trong hệ thống Telehouse, ra mắt ngày 25/4.

Tại sự kiện ra mắt, ông Nguyễn Mạnh Cường, Tổng giám đốc Telehouse Việt Nam cho biết đây là một trong những trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam được trang bị nguồn điện Dual-Power Feeds.

Dual-Power Feeds là thuật ngữ nói về các trung tâm dữ liệu 2N, tức đảm bảo có dự phòng 1-1 từ nguồn điện đầu vào cho tới các thiết bị trên tủ rack, thay vì dự phòng một phần N+1. Trung tâm đặt trên diện tích trên 1.000 m2 tại tòa nhà FPT ở Cầu Giấy, Hà Nội. Hệ thống gồm hai trạm biến áp và các tủ trung thế có công suất điện 2 x 1,2 Megawatt, dự phòng 1-1 cho các giải pháp như UPS, máy phát điện.

Ngoài nguồn cấp điện kép, data center mới cũng ứng dụng các giải pháp thông minh, độ an toàn cao nhờ các công nghệ mới như thẻ từ, FaceID, eKYC cho việc kiểm soát bảo mật vào ra. Hệ thống ứng dụng công nghệ AI để giám sát trên 4.000 thông số, tối ưu công suất nguồn điện và khả năng vận hành. Điều này cũng giúp các khách hàng khi thuê máy chủ có thể trả tiền theo các mức công suất tiêu thụ thực tế, thay vì trả theo công suất danh định như cách tính thông thường, giúp tối ưu chi phí.

Giải pháp metaverse show cho phép tham quan data center qua thiết bị VR, dự kiến sẽ sử dụng để giới thiệu cho khách hàng ở xa. Ảnh: Telehouse Việt Nam

Theo đại diện Telehouse Việt Nam, một điểm đặc biệt của trung tâm mới là không gian thao tác kỹ thuật xây dựng tách biệt hoàn toàn với không gian tủ rack lưu trữ dữ liệu. Thiết kế này đảm bảo tất cả công tác bảo dưỡng, bảo trì không ảnh hướng đến khu vực Data Hall, giữ hệ thống an toàn tối đa.

"Đây là thiết kế mà ít trung tâm dữ liệu tại Việt Nam hiện nay có được. Data center này cũng đạt chuẩn vận hành cao nhất trong số 47 trung tâm của Telehouse trên toàn thế giới ở thời điểm ra mắt", ông Cường khẳng định.

Đối với các trung tâm dữ liệu, sự liên tục trong việc cung cấp điện năng được đánh giá là điều tối quan trọng nhằm đảm bảo toàn bộ hạ tầng công nghệ thông tin vận hành ổn định. Việc có hai nguồn cấp độc lập, song song, đảm bảo ngay cả khi có một sự cố đường điện, hệ thống vẫn vận hành an toàn và không gián đoạn. Tại hội thảo Khám phá Trung tâm dữ liệu 2N tháng ba vừa qua, các chuyên gia đánh giá nguồn điện Dual-Power Feeds dần trở thành tiêu chuẩn cho data center tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung.

Telehouse Việt Nam ký kết hợp tác cùng HGC Global. Ảnh: Telehouse Việt Nam

Ông Trần Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật Công ty Cổ phần Quốc tế Telehouse Vietnam cho biết: ưu điểm lớn nhất nằm ở thời gian downtime tiệm cận mức không, độ ổn định đạt 99,9995% và đáp ứng tiêu chuẩn Tier 4.

Tại buổi khai trương, Telehouse Việt Nam và HGC Global Communications Limited (HGC) đã ký thoả thuận hợp tác chiến lược.Thỏathuận này giúp nhân rộng sản phẩm EdgeX by HGC tại thị trường Việt Nam. Khách hàng chọn sản phẩm EdgeX by HGC sẽ có cơ hội sử dụng dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ (Co-location) đạt tiêu chuẩn quốc tế do Telehouse Việt Nam cung cấp. Hoạt động nằm trong lộ trình tăng cường hợp tác với các tập đoàn công nghệ đa quốc gia nhằm tăng cường trải nghiệm dịch vụ mang tính chất toàn cầu hoá.

Nghi thức kéo màn biển tên khai trương trung tâm dữ liệu. Ảnh: Telehouse Việt Nam

Telehouse là nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu ra đời tại Mỹ năm 1989, hiện thuộc tập đoàn KDDI, lọt top 10 nhà cung cấp trung tâm dữ liệu trên thế giới, theo đánh giá của Data Centre Magazine. Tập đoàn hiện có 47 trung tâm dữ liệu, đặt tại 17 thành phố trên khắp thế giới, trong đó trung tâm tại Việt Nam là sự hợp tác của KDDI với FPT và Mitsui & Co Vietnam.

Minh Huy